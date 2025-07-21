«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الصناعة في طاجيكستان

دوشنبه (الاتحاد)

أعلنت «بريسايت» عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان تهدف إلى تأسيس تعاون استراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.وشهد منتدى الأعمال الإماراتي-الطاجيكي في العاصمة دوشنبه توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان.

تنصّ مذكرة التفاهم على بناء تعاون استراتيجي يدعم نموّ منظومة الذكاء الاصطناعي في طاجيكستان، حيث وقّع المذكرة معالي شير علي كبير، وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في طاجيكستان، وماكسات كوشومباييف، المدير الإقليمي لعمليات بريسايت في آسيا الوسطى.

وقال شير علي كبير: يسعدنا التعاون مع «بريسايت» لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في طاجيكستان، ولقد كانت طاجيكستان رائدة في سلسلة التوريد الكاملة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من حوسبة الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة، ووصولاً إلى تطبيقات البيانات الاصطناعية الرائدة وإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، ونعتبر بريسايت شريكاً استراتيجياً في مجال الذكاء الاصطناعي لمنطقة الذكاء الاصطناعي، وهي مجمعنا التقني العالمي للذكاء الاصطناعي، مع خطط لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك في المدن الذكية والقطاعات الصناعية والبنية التحتية.

وبمناسبة هذا التعاون، أشاد ماكسات كوشومباييف برؤية طاجيكستان للتحول الرقمي، وقال: تفخر «بريسايت» بدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في طاجيكستان عبر الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالات الابتكار والبنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيضيف قيمة مستدامة لمستقبل البلاد الرقمي وتُسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي على مستوى المنطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون بريسايت مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في طاجيكستان ضمن مجالات تشمل إطلاق حلول تجريبية معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات الحكومية والمؤسسية المهمة، مثل المدن الذكية والطاقة والأمن السيبراني. كما تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق المشاريع التجريبية ودعم نقل التقنيات واستكشاف الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء البلاد.

كما يبحث الطرفان تطوير حلول تشغيلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية الهامة، مثل مطار دوشنبه الدولي.