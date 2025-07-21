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اقتصاد

150 مليون مستخدم لتطبيق «بوتيم» حول العالم

150 مليون مستخدم لتطبيق «بوتيم» حول العالم
21 يوليو 2025 20:30

دبي (الاتحاد)
 كشف تطبيق «بوتيم»، منصة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة «أسترا تك»، أمس، عن واجهة مستخدم محسّنة بعناصر بصرية جديدة، ويأتي هذا التحديث بمثابة خطوة جديدة في مسيرة تطور التطبيق، بهدف توفير تجربة أفضل لقاعدة متنامية من العملاء تزيد على 150 مليون مستخدم حول العالم.
اشتهر تطبيق «بوتيم» بقدرات الاتصال السلس المعتمدة على تقنية نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، وتطور ليصبح منصة تكنولوجيا مالية قائمة على الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم مجموعة من المزايا المالية المتطورة والمصممة لتلبية الحاجات المتغيرة للمستخدمين.
 وبين يناير ومايو 2025، شهد تطبيق «بوتيم» زيادة بنسبة 50% في عدد المستخدمين النشيطين شهرياً لمحفظته الإلكترونية، مما يعكس تنامي الإقبال على حلول التمويل الرقمي، ويواصل اليوم نموه مع الواجهة الجديدة، التي تتميز بكونها أكثر سرعة وسهولة ومصممة خصيصاً لتبسيط طريقة تفاعل المستخدمين مع المزايا الأساسية للتطبيق، بما فيها المدفوعات والتحويلات المالية والإقراض والاتصال. 
وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لتطبيق «بوتيم»: لطالما حظي تطبيق «بوتيم» بثقة واسعة لدى المستخدمين في مجال الاتصال وغيره بفضل مزاياه الاستثنائية، ونطمح بهذا التحديث إلى تعزيز مكانة التطبيق بوصفه منصة سهلة الاستخدام تركز بالدرجة الأولى على التكنولوجيا المالية، وهي قائمة على التقنية الآمنة لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، وقد عملنا على تبسيط تجربة الاستخدام لتلبية احتياجات القاعدة المتنامية من عملائنا الباحثين عن مزايا فريدة تتجاوز قدرات الاتصال إلى سهولة التفاعل مع التطبيق وإدارة خدماتهم المالية.
 وتتزامن هذه الخطوة مع نمو العدد السكاني المستمر في دولة الإمارات، ولذا تبرز أهمية تطبيق «بوتيم» بوصفه منصة موثوقة لهذا المجتمع المتنامي، بفضل ما يقدمه من قدرات الاتصال السلس والأدوات المالية المميزة ضمن منصة واحدة. 
واستجابةً لارتفاع مستويات الطلب على الخدمات المالية وتغيّر توجهات السوق، عمد «بوتيم» إلى التحول من خدمة محلية إلى حل عالمي قابل للتوسع، يتميّز بتقديم أفضل مزايا التكنولوجيا المالية للمستخدمين أينما كانوا، مثل الإقراض والتحويلات المالية المباشرة.ويعتمد تطبيق «بوتيم» على الذكاء الاصطناعي لتقديم العديد من المزايا الذكية، مثل الترجمة الفورية في الوقت الحقيقي، والمرشحات الذكية لإدارة المكالمات، وروبوت الدردشة التفاعلي، مما يلبي احتياجات الشرائح المتنوعة من المستخدمين بمختلف لغاتهم.

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