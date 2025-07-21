1.3 مليار درهم قيمة شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية رغم جني الأرباح

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



خففت تعاملات شراء نفذها المستثمرون الإماراتيون من تأثر أسواق الأسهم المحلية أمس بعمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية خاصة في قطاعي العقارات والبنوك، بعد ارتفاعات قوية حدثت خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الإماراتيون في أسواق أبوظبي ودبي، أمس، 1.3 مليار درهم، جاءت بواقع 855.91 مليون درهم في سوق العاصمة، و445.53 مليون درهم في دبي، ولتكون محصلة تعاملات الإماراتيين في كلا السوقين صافي شراء بقيمة تجاوزت 132 مليون درهم، تركزت بشكل رئيس في سوق أبوظبي.

وشهدت الأسواق المحلية تداولات هادئة تظهر تمسك المستثمرين بأسهمهم، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.99 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 717.19 مليون سهم خلال 37 ألفاً و302 صفقة.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 27 نقطة وبنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10234.65 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.22 مليار درهم، شملت ما يزيد على 413.71 مليون سهم عبر 23408 صفقات، وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 39 شركة، مقابل انخفاض أسهم 44 شركة، وثبات أسهم 37 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 207.21 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 145.21 مليون درهم، ثم «مجموعة إي 7» بقيمة 65.74 مليون درهم، يليه «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 56 مليون درهم، وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 79.3 مليون سهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 44.63 مليون سهم، ثم «إي 7» بنحو 42.14 مليون سهم، وجاء «الواحة كابيتال» رابعاً بنحو 27.12 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 266 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 413 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 147 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وفي المقابل، زادت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 855.91 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 725.59 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 130.32 مليون درهم.

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 824.79 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 708 ملايين درهم؛ لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 116.74 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 3.120 مليار درهم.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض أمس، بمقدار 48.72 نقطة وبنسبة 0.8%؛ ليغلق عند مستوى 6045 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 31 شركة، وثبات أسهم 8 شركات، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 764 مليون درهم، بعد التعامل على 303.48 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13894 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «العربية للطيران» بقيمة تداولات 194.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 140 مليون درهم، ثم «أملاك» بقيمة 85 مليون درهم، فيما جاء «أملاك» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 49.78 مليون سهم، تلاه «العربية للطيران» بتداول 49.31 مليون سهم، ثم «اكتتاب» بتداول 31.44 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 318.81 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 320.52 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 1.7 مليون درهم كمحصلة «بيع»، وفي المقابل بلغ إجمالي قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم نحو 445.53 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 443.82 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 1.7 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 91.73 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 386 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 477.81 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 1.043 تريليون درهم.