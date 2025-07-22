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اقتصاد

النفط يهبط في ظل التوترات التجارية

أسعار النفط
22 يوليو 2025 09:57

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 68.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش.
وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.69 دولار للبرميل بانخفاض 51 سنتا أو 0.76 بالمئة.
وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبرالأكثر نشاطا 54 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 65.41 دولار للبرميل.

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المصدر: وكالات
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