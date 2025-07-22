الذهب يصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

بحلول من الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1442.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1250.19 دولار.