الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مع تراجع الدولار

موضوعية
22 يوليو 2025 10:32

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
بحلول من الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1442.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1250.19 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يصعد وسط ترقب لمحادثات تجارية أميركية
الذهب ينخفض مع صعود الدولار
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
دول الاتحاد الأوروبي تناقش سياسة الهجرة في اجتماع كوبنهاجن
الأخبار العالمية
دول الاتحاد الأوروبي تناقش سياسة الهجرة في اجتماع كوبنهاجن
اليوم 11:14
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
تقنية جديدة لإنتاج غضروف درقي يمكن طباعته لمرضى السرطان
اليوم 11:08
أول روبوت في العالم يعمل ذاتيًا ويتخذ قراراته من دون تدخل بشري
الذكاء الاصطناعي
أول روبوت في العالم يستبدل بطاريته ويتخذ قراراته من دون تدخل بشري
اليوم 11:06
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تطلق سلسلة مهرجانات رياضية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تطلق سلسلة مهرجانات رياضية
اليوم 11:04
«دبي لأصحاب الهمم» يُشيد بإنجاز «سلة الكراسي المتحركة»
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يُشيد بإنجاز «سلة الكراسي المتحركة»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©