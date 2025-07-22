سلطان الجابر يحصد جائزة «القيادة العالمية المتميزة لعام 2026» من معهد الشرق الأوسط

واشنطن (الاتحاد) أعلن معهد الشرق الأوسط منح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، جائزة «القيادة العالمية المتميزة لعام 2026»، والتي سيتم تسليمها في الحفل السنوي الثامن والسبعين للمعهد، الذي سيقام في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر مارس 2026.

وأوضح المعهد أن اختيار الدكتور سلطان أحمد الجابر جاء تقديراً لجهوده في تنفيذ رؤية القيادة في دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق التعاون الدولي، والاستثمار في تنمية مهارات جيل الشباب وإعداد القيادات المستقبلية.

وأشار المعهد إلى مساهمات معاليه المحورية التي تشمل الدعوة إلى تبنّي منهجية واقعية وعملية وشاملة في قطاع الطاقة العالمي لتلبية الزيادة في الطلب الناتجة عن صعود الأسواق الناشئة والنمو الكبير الذي تشهده مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما يركز معاليه دائماً على أهمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الذكية والرائدة على مستوى القطاع لتعزيز النزاهة والامتثال، والحدّ من المخاطر، وتمكين النمو المستدام.



ويمتلك الدكتور سلطان الجابر خبرة كبيرة تزيد على 20 عاماً في القطاع الحكومي وفي ريادة الأعمال العالمية، ومن خلال تطبيق رؤية استراتيجية واضحة والتركيز على تنفيذ إجراءات عمليّة ملموسة، قام معاليه بدور مهم في تحديد كيفية التعامل مع عدد من التحديات العالمية الأكثر تعقيداً، كما ساعد النهج الشامل والعملي الذي حرص على تطبيقه في إيضاح ضرورة توفير خيارات متنوعة من مصادر الطاقة لتلبية نمو الطلب المتزايد عليها.

وضمن مهامه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، نفذ نقلة نوعية في «أدنوك» لتصبح شركة طاقة دولية متطورة ومتقدمة ورائدة في الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتولى معاليه كذلك مهمة رئيس مجلس إدارة «XRG»، شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة التابعة لـ «أدنوك»، التي تم تأسيسها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في عالم يعتمد بشكل كبير على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. الطاقة المتجددة وخلال قيامه بمهام الرئيس التنفيذي المؤسس لـ «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة الرائدة على مستوى العالم، وبصفته رئيس مجلس إدارتها الحالي، ساهم د. سلطان الجابر بدورٍ محوري في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً لدبلوماسية الطاقة والاستدامة والتكنولوجيا.وخلال توليه مهمة رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات عام 2023، ساهم معاليه في توحيد جهود حوالي 200 دولة لإقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، وهو اتفاق مناخي يراعي احتياجات السوق وينقل المنهجية الواقعية من قطاع الطاقة إلى طاولة المناقشات السياسية للتوصل إلى حلول عملية وفعالة.



ويستمر معاليه في القيام بدور رئيس في عدد من القطاعات الحيوية، حيث جمع قادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار في مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) في أبوظبي ثم في العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة سبل تلبية الاحتياجات المتزايدة للذكاء الاصطناعي من الطاقة، وبحث فرص الاستفادة من إمكاناته الهائلة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يعود الفضل في الحصول على هذه الجائزة إلى رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ويسرني قبولها نيابةً عن كافة الزملاء الذين أعمل معهم يومياً. ويكتسب هذا التقدير أهمية خاصة كونه يأتي من مؤسسة مرموقة مثل "معهد الشرق الأوسط" الذي ساهم منذ عام 1946 في تعزيز المعرفة حول هذه المنطقة، وأنتهز هذه الفرصة لأشكرهم على جهودهم والتزامهم بتعزيز العلاقات الإيجابية بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية».



وأضاف: «لدينا قناعة راسخة بأن الطاقة هي مفتاح الحل وليست المشكلة، لذلك، نحن بحاجة إلى سياسات داعمة للنمو ومشجعة للاستثمار، وتنفيذ إجراءاتٍ عملية تتضمن نهجاً يركز على تنويع مزيج مصادر الطاقة لتلبية نمو الطلب العالمي السريع عليها، وخلق القيمة من الفرص التي يتيحها الترابط والتكامل بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي».

وإلى جانب مهامه الوزارية والمؤسسية، يشرف معاليه على العديد من المؤسسات التي تعمل على تطوير التقنيات الرائدة والاستفادة من الفرص الاقتصادية.

ويمتلك خبرة كبيرة ممتدة لعقود في كيفية المواءمة بين ضمان أمن الطاقة العالمي ودفع عجلة العمل المناخي. التنوع الاقتصادي.

من جانبه، قال ستيوارت جونز، السفير المتقاعد ورئيس معهد الشرق الأوسط: ساهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر من خلال مهامه وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بدور محوري في دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي، ومن خلال مسؤولياته في "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ساهم في تقديم إطار عمل مشجع على الاستثمار، وداعم لكل من النمو وتمكين الأفراد، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق والمجتمعات من الطاقة، ويتميز أسلوب إدارة معاليه برؤية ريادية وجريئة وشاملة، وبالتركيز على نهجٍ عملي وتحقيق تقدم ملموس في معالجة أبرز التحديات التي يشهدها عصرنا الحالي. ويسرنا في معهد الشرق الأوسط تقديم هذه الجائزة المرموقة لمعاليه.

وحصل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على العديد من الجوائز، حيث منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاتحاد في عام 2024، وحصل على جائزة «بطل الأرض» التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة، وحاز وسام امتياز الإمبراطورية البريطانية «CBE» من جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وفي عام 2024، حصل على «جائزة القيادة من «أسبوع سيرا للطاقة» لنجاحه في حشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كما يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري.

وسيتم تقديم جائزة «القيادة العالمية المتميزة لعام 2026» خلال الحفل السنوي الثامن والسبعين لـ «معهد الشرق الأوسط»، المخطط انعقاده في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر مارس 2026. وسيجمع الحفل كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، والدبلوماسيين، وقيادات قطاع الأعمال، وأعضاء مجتمع السياسة الدولية.

وتأسس معهد الشرق الأوسط عام 1946، وهو أقدم مؤسّسة في واشنطن تُعنى بدراسات الشرق الأوسط، ويُقدِّم المعهد تحليلات سياسية متخصّصة وخدمات في مجالَيْ التثقيف والتطوير المهني، إضافة إلى اهتمامه بعالم الفنون والثقافة في المنطقة.