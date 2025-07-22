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اقتصاد

«إيميكول» تحصل على إعادة الاعتماد لخمس شهادات مواصفة «آيزو»

«إيميكول» تحصل على إعادة الاعتماد لخمس شهادات مواصفة «آيزو»
22 يوليو 2025 19:11

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات لتبريد المناطق «إيميكول»، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين «دبي للاستثمار»، وشركة «أكتيس»، عن حصولها على إعادة الاعتماد لخمس شهادات مواصفة «آيزو» معترف بها دولياً من قبل هيئة «بيرو فيريتاس».

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وتشمل إعادة الاعتماد، شهادات آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وآيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وآيزو 46001:2019 لنظام إدارة كفاءة المياه، وآيزو 50001:2018 لنظام إدارة الطاقة، ما يعزز نهج إيميكول المتكامل لتبني أفضل الممارسات على مستوى أداء الأعمال وكفاءة الموارد.
وتعليقاً على الإعلان، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: يعكس الحصول على شهادات الأيزو لمجموعة من أنظمة الإدارة الحيوية، التزام إيميكول بالجودة والمعايير العالمية، كما يسلط الضوء على قدرتنا لناحية تطبيق أفضل الممارسات الدولية في عملياتنا، ويبرز سعينا الدائم نحو التميز والاستدامة وضمان صحة وسلامة موظفينا والكوكب، وتؤكد هذه الشهادات على دقة التخطيط وأهمية العمل الجماعي والدعم المستمر عبر كل قسم لتحقيق أعلى معايير الجودة التشغيلية، وتعبر هذه الأنظمة عن قيمنا الأساسية والمتمثلة في الجودة والمسؤولية والسلامة والكفاءة والابتكار، ويُظهر هذا الإنجاز التزامنا بتلبية المعايير العالمية، مع التأكيد على ثقافتنا الراسخة في التحسين المستمر والمساءلة المشتركة، والتي تدفعنا للتقدم والتطور على نحو دائم ومستمر ويؤكد نجاحنا في إتمام عمليات التدقيق، فعالية أنظمة الإدارة الشاملة والمتكاملة لشركة «إيميكول»، ما يعكس التزام الشركة الاستباقي في مجالات الاستدامة وتحسين كفاءة الموارد، والتمسك بأعلى معايير الصحة والسلامة في مكان العمل.
من جهته، قال جيمس ماجور، مدير عمليات الاستدامة في أكتيس: تركز أكتيس أهدافها على إعداد وصقل قادة المستقبل في مجال الاستدامة، نظراً لإيماننا بأهمية هذا التوجه في تأسيس ثقافة عمل أكثر مرونة ونهنئ شركة إيميكول على تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يدل على التزامها المستمر بتحقيق التميز في مجال الاستدامة.

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