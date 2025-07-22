غرفة عجمان تُشرك مجتمع الأعمال في تطوير خدماتها

عجمان (الاتحاد)

نظمت غرفة عجمان، صباح اليوم، جلسة تفاعلية بعنوان «إشراك المتعاملين»، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتطويرها لضمان تحسين رحلة المتعامل، وتحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة بين الغرفة والمتعاملين.

حضر الجلسة التي عقدت في مركز «ثرا» لريادة الأعمال، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وفاطمة العوضي، مديرة إدارة تقنية المعلومات، ومجموعة من أصحاب الأعمال من أعضاء الغرفة وممثلي منشآت القطاع الخاص، إلى جانب المعنيين من موظفي الغرفة.

وأكد الجناحي، على دور غرفة عجمان في تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة تعزز مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وصولاً لتحقيق أقصى مستويات الازدهار والتنوع الاقتصادي المستدام، وبما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأوضح أن الجلسة توفر قناة تواصل تفاعلية للوقوف على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم وتعزيز إسهامهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى معايير رضا المتعاملين، كما تعكس دور الغرفة في البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية الحكومية» عبر تقليل خطوات واشتراطات الخدمات.

من جانبها أكدت فاطمة العوضي، أن تطوير وتحسين الخدمات في غرفة عجمان يعد هدفاً مستداماً تحرص الغرفة على تحقيقه من خلال التواصل الدائم مع أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، مؤكدة أن صوت المتعامل هو حجر الأساس الذي تعتمده الغرفة في تحسين خدماتها.