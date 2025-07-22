«أسترازينيكا» تعتزم استثمار 50 مليار دولار في أميركا بحلول 2030

لندن (وام)

أعلنت شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» اعتزامها استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2030.

وتستهدف الاستثمارات تعزيز دور الولايات المتحدة في تصنيع وأبحاث وتطوير الأدوية، وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة ذات المهارات في ذلك البلد، وتوفير أدوية متطورة للمرضى هناك وحول العالم.

وتعتبر إقامة المصنع الجديد، الذي يتكلف عدة مليارات من الدولارات في ولاية فيرجينا، جزءاً أساسياً من خطة استثمارات «أسترازينيكا» في الولايات المتحدة.

وسينتج هذا المصنع مكونات أدوية التحكم في الوزن والتمثيل الغذائي التي تنتجها «أسترازينيكا»، بما فيها عقارات «جي إل بي1-» و«باكسدورستات» و«بي سي إكس كيه 9» التي يتم تعاطيها عن طريق الفم، وأدوية أخرى عديدة.

وسيكون المصنع أكبر استثمار للشركة على مستوى العالم، وسيستخدم أحدث التقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية وتحليل البيانات لتحسين الإنتاج.ويأتي هذا الاستثمار الجديد استكمالاً لاستثمار «أسترازينيكا» البالغ 3.5 مليار دولار، الذي تعهدت به في نوفمبر الماضي، ويشمل مجموعة واسعة من التوسعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لتوسيع مركزها للبحث والتطوير في جايثرسبيرج، بولاية ميرلاند، وإقامة منشأة بحثية جديدة في كيندال سكوير، كمبريدج، بولاية ماساتشوستس، كما ستنشئ مواقع تصنيع متقدمة للعلاج الخلوي في روكفيل، بمريلاند، وتارزانا، بكاليفورنيا، وستوسع عمليات التصنيع المستمرة في ماونت فيرنون، بولاية إنديانا.