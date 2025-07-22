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اقتصاد

النمسا تحقق أول فائض بميزانها التجاري منذ 16عاماً

النمسا تحقق أول فائض بميزانها التجاري منذ 16عاماً
22 يوليو 2025 19:23

فيينا (وام)
 سجّلت النمسا فائضاً في ميزانها التجاري لأول مرة منذ 16 عاماً، بعدما بلغ حجم الفائض في العام الماضي، نحو 1.7 مليار يورو، مقارنة بعجز قدره نحو 2 مليار يورو في عام 2023.

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وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، نجاح النمسا في تسجيل أول فائض تجاري لها منذ عام 2007، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 191 مليار يورو، وسجلت الواردات نحو 189.3 مليار يورو.
ويعزى التحسن الإيجابي في ميزان النمسا التجاري بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في صادرات الآلات والمركبات والمنتجات الصيدلانية، التي تهيمن على تجارة النمسا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة.
وعلى المستوى الثنائي، حققت النمسا أكبر فائض تجاري لها مع الولايات المتحدة بقيمة 8.51 مليار يورو، بعدما أصبحت ثاني أهم شريك تصديري للنمسا في العام الماضي بعد ألمانيا، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى 16.23 مليار يورو، بينما انخفضت الواردات منها بشكل طفيف بنسبة 2.6% متراجعة إلى 7.72 مليار يورو.

 

 

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