غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال في نيويورك 12 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية يوم 12 نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تعريف مجتمع الاستثمار الأميركي بالفرص المتنوعة والواعدة التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية «D33».ويهدف «منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية»، إلى بناء قنوات جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الأميركية إلى دبي، مع التركيز على إبراز المقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، والتشريعات المحفّزة للأعمال، والبيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

كما يستعرض المنتدى المزايا الاستراتيجية التي تعزز دور دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات الأميركية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويشكل المنتدى منصة رفيعة المستوى، تجمع نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار لمناقشة الأولويات الاقتصادية المشتركة واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات الإستراتيجية.

وتتيح الجلسات الحوارية للحدث تبادل الرؤى حول واقع وآفاق القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسليط الضوء على الفرص المشتركة الناشئة، وأبرز التوجهات في بيئة الأعمال الدولية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية العالمية، وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستشهد فعاليات الحدث نقاشات موسعة حول سبل استفادة المستثمرين والشركات الأميركية من البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي، مع استشراف آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة الأميركية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين الأعمال، وتوفير الفرص النوعية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الغرف تحرص من خلال تنظيم منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك، على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية والتمهيد لآفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يحفز تنامي حركة الاستثمارات البينية وتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق النمو المستدام.

وأوضح أنه تم اختيار مدينة نيويورك لاستضافة المنتدى، نظراً لدورها الهام مركزاً رئيسياً للمال والأعمال، لتشكل بذلك الوجهة المثلى لتنظيم هذا الحدث الاستراتيجي الذي سيجمع شركاء رئيسيين من دبي والولايات المتحدة، لبحث فرص التعاون والاستفادة من بيئة الأعمال العصرية في دبي، وما تتمتع به من مقومات تنافسية تدعم نمو الشركات الأميركية في الأسواق العالمية.

ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في شهر مايو الماضي.

وتهدف غرف دبي، من خلال منتدى دبي للأعمال، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.