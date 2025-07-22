24 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال 6 أشهر

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركات التطوير العقاري في أبوظبي عدداً من المشاريع الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، تركزت بمناطق الحديريات والسعديات وياس ومدينة مصدر، حيث تنوعت بين مشاريع الفلل والشقق السكنية، فضلاً عن المشاريع التي توفر قطع أراضٍ سكنية، ما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 24 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي، منها 22 مشروعاً توفر نحو 4300 شقة وفيلا سكنية، فضلاً عن مشروعين يوفران قطع أراضٍ.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي، يعزز من خطط الشركات العقارية لطرح المزيد من المشاريع الجديدة، مشيرين إلى أن تنوع المشاريع الجديدة، والتي توفر وحدات متنوعة ما بين الشقق والفلل ووحدات التاونهاوس وقطع الأراضي، يوفر خيارات متميزة للمستثمرين.

ويشهد القطاع العقاري في أبوظبي نمواً سنوياً ملحوظاً في عدد الوحدات السكنية، حيث ارتفع من 55.4 ألف وحدة في عام 2022 إلى 60.9 ألف وحدة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.87%، مما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية المستقرة التي توفرها الإمارة، بحسب مركز أبوظبي العقاري.



مشاريع جديدة

وتضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» منذ بداية العام الحالي 6 مشاريع في جزيرة الحديريات توفر 833 وحدة، وتشمل «نوايف بارك فيوز» ويوفر 184 وحدة سكنية، و«فلل ريم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ» ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفر 150 فيلا.

وفي جزيرة ياس تم تسجيل 4 مشاريع توفر 1098 وحدة، وتشمل «سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، ويوفر 507 فلل وشقق سكنية، و«باب القصر ريزيدنس 31» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري ويوفر 266 وحدة، و«أوبلا ريزيدنسز - ياس باي» لشركة أجيال دي أتش بي العقارية ويوفر 192 وحدة سكنية، و«ياس لينكس للمعيشة الفاخرة» بجزيرة للدار للتطوير، ويضم 133 وحدة.

كما تم إطلاق 3 مشاريع بجزيرة السعديات توفر 783 وحدة، وتشمل «منارة ليفنغ 3» للدار للتطوير ويضم 400 وحدة سكنية، و«سوليا» لشركة ترف للتطوير ويوفر 217 وحدة سكنية، و«هينج ريزيدنسز باي نورد» ويضم 166 وحدة. فيما تم تسجيل 3 مشاريع بمدينة مصدر لشركة «برتفيل» للتطوير العقاري، توفر 626 وحدة جديدة، وتشمل «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» ويضم 295 وحدة، و«فيل 12» ويضيف 143 شقة، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» ويتألف من 188 وحدة سكنية.

وفي منطقة شاطئ الراحة، تم تسجيل مشروع «جمان 1» لشركة اي سي تي للتطوير العقاري، ويوفر 108 وحدات، و«جزيرة برابوس» لشركة فلاج الراحة لخدمات تأجير العقارات وإدارتها ويضم 352 وحدة سكنية.

وفي منطقة الشامخة، تم تسجيل مشروعي «ميريتو» لشركة جدارا هوم للتطوير العقاري، ويضم 94 وحدة سكنية، و«ريمان جاردن 1» لشركة يونايتد افنيو للتطوير العقاري ويوفر 68 وحدة سكنية.

كما تم تسجيل مشروع «تلال السلام 2» لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري ويضم 212 فيلا سكنية بمنطقة الفقع في العين، كما تم تسجيل «أوهانا للتطوير العقاري جاكوب آند كو الواجهة الشاطئية للعيش» بمنطقة الجرف لشركة أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويضم 122 فيلا.



نشاط قوي

وأشار فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، إلى أن الشركة واصلت خلال النصف الأول إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وكشفت «الدار» مؤخراً عن المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي، والتي تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً، وتغطي الجزيرة مساحة 2.7 مليون متر مربع، فيما تبلغ قيمته التطويرية أكثر من 40 مليار درهم، حيث حققت مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار درهم ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و«شقق شاطئ فاهد»، أول مجمعين سكنيين في جزيرة فاهد.

وأعلنت مجموعة الدار، مؤخراً، إطلاق مجمّع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، والذي يضم 133 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث تم بيع جميع الوحدات بالمشروع فور الطرح بقيمة 850 مليون درهم.

وبداية العام الحالي، أعلنت «الدار» عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج III»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات، خلال 24 ساعة فقط. وأكد فلكناز أن الإقبال القوي على المشاريع الجديدة يعزز من خطط الشركة لإطلاق المزيد من المشاريع بمناطق متنوعة.



جاذبية السوق

أوضح الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط ارتفاع قوي في الطلب على شراء العقارات بالإمارة.

وأوضح أن السوق العقاري في أبوظبي مرشح لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المستمر في الطلب، لاسيما من المستثمرين الأجانب.

وقال إن السوق العقاري يعزز جاذبيته مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بمناطق متنوعة، مشيراً إلى أن تنوع المشاريع الجديدة بين مناطق عدة يوفر خيارات متميزة للمستثمرين.

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي من حيث القيمة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بقيمة 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز أبوظبي العقاري، نشاطاً متواصلاً من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، بعد تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح نعيمات أن السوق يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية وسط ارتفاع في الطلب على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما من الأجانب، ما شجع كثيراً من الشركات على طرح المزيد من المشاريع.