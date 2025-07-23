الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع عقب اتفاق واشنطن وطوكيو

موضوعية
23 يوليو 2025 10:11

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3422.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3436.10 دولار.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من طوكيو.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 أغسطس للتفاوض على اتفاق تجاري.
وقال تيم واترر كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب".
وأضاف "لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب".
وقادت الأسهم اليابانية ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد إعلان ترامب عن إبرام الاتفاق مع اليابان.
واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ولامس عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أمس الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.20 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1439.65 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1272.50 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مع تراجع الدولار
الذهب يصعد وسط ترقب لمحادثات تجارية أميركية
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
الرياضة
تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
اليوم 11:23
بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين
الرياضة
بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين
اليوم 11:20
لوحة جدارية تم اكتشافها في موقع هواكا يولاندا الأثري في منطقة لا ليبرتاد في البيرو
الترفيه
اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى 3 آلاف عام
اليوم 11:12
علم الإمارات
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
اليوم 11:03
«أدنوك» شريكاً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
الرياضة
«أدنوك» شريكاً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©