الذهب يتراجع عقب اتفاق واشنطن وطوكيو

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3422.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3436.10 دولار.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من طوكيو.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 أغسطس للتفاوض على اتفاق تجاري.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب".

وأضاف "لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب".

وقادت الأسهم اليابانية ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد إعلان ترامب عن إبرام الاتفاق مع اليابان.

واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ولامس عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أمس الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.20 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1439.65 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1272.50 دولار.