57 % نمو في صافي أرباح بنك الشارقة في النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

حقق بنك الشارقة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 268 مليون درهم، مما يمثل قفزة نوعية بنسبة 57% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 171 مليون درهم.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بزخم قوي في الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تحقيق أرباح صافية بقيمة 152 مليون درهم، بزيادة قدرها 31% على أرباح الربع الأول البالغة 116 مليون درهم.

وتعكس النتائج المالية للنصف الأول فعالية التركيز الاستراتيجي للبنك على تحقيق نمو مستدام، حيث شهدت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً، وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول؛ إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 55% ونما الدخل التشغيلي بنسبة 51%، كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31% بفضل التزام البنك المستمر بتطبيق سياسات صارمة لضبط التكاليف، إذ تبرز هذه النتائج الإيجابية أسس الأعمال القوية للبنك وكفاءته التشغيلية وإدارته الحكيمة للمخاطر والتزامه المستمر بتعزيز قيمة المساهمين.

كما أظهرت نتائج النصف الأول محافظة بنك الشارقة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 93% مع الاحتفاظ بنسب مريحة للغاية من السيولة، كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 14%، وسجلت مؤشرات الرسملة الأخرى، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى (CET1)، حوالي 13%.

وتعليقاً على هذه النتائج، أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أن البنك حافظ على زخمه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مستنداً إلى النتائج القوية التي حققها في الربع الأول. وقال إن صافي الربح القياسي الذي تم تحقيقه يعكس استمرارية التحسن في الأداء التشغيلي وكفاءة العمليات والمرونة المالية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت مدعومة بنمو مستقر في الميزانية العمومية وتنوع في محفظة الأعمال وتحسين القدرات التشغيلية، إلى جانب اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر.

وأكد على ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للبنك، قائلاً: نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، مع التزامنا المستمر بمبادئ الحوكمة الرشيدة والسياسات الائتمانية المتحفظة.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن خطة البنك للتحول الاستراتيجي تشهد تقدماً ملحوظاً، وتجسد نتائجه في النصف الأول من العام مدى التقدم الذي يواصل البنك إحرازه عبر مختلف خطوط الأعمال، مشيراً إلى النجاح في تنمية ميزانية البنك العمومية وتوسيعها وتعزيز العلاقات مع العملاء، إلى جانب تحسين التكامل بين المنتجات والخدمات، مما أسهم في تحقيق نتائج قوية وشاملة. وأوضح أن البنك يواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام ومربح، من خلال توظيف رأس المال بكفاءة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن البنك في موقع يؤهله لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمساهمة الفاعلة في نمو وتنوع الاقتصاد الإماراتي، بفضل الأسس المتينة والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء.