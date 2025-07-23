الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

57 % نمو في صافي أرباح بنك الشارقة في النصف الأول

57 % نمو في صافي أرباح بنك الشارقة في النصف الأول
23 يوليو 2025 17:28

الشارقة (الاتحاد)

حقق بنك الشارقة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 268 مليون درهم، مما يمثل قفزة نوعية بنسبة 57% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 171 مليون درهم.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بزخم قوي في الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تحقيق أرباح صافية بقيمة 152 مليون درهم، بزيادة قدرها 31% على أرباح الربع الأول البالغة 116 مليون درهم.

وتعكس النتائج المالية للنصف الأول فعالية التركيز الاستراتيجي للبنك على تحقيق نمو مستدام، حيث شهدت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً، وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول؛ إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 55% ونما الدخل التشغيلي بنسبة 51%، كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31% بفضل التزام البنك المستمر بتطبيق سياسات صارمة لضبط التكاليف، إذ تبرز هذه النتائج الإيجابية أسس الأعمال القوية للبنك وكفاءته التشغيلية وإدارته الحكيمة للمخاطر والتزامه المستمر بتعزيز قيمة المساهمين.

أخبار ذات صلة
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
سيدني يفاوض توماس مولر

كما أظهرت نتائج النصف الأول محافظة بنك الشارقة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 93% مع الاحتفاظ بنسب مريحة للغاية من السيولة، كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 14%، وسجلت مؤشرات الرسملة الأخرى، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى (CET1)، حوالي 13%.

وتعليقاً على هذه النتائج، أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أن البنك حافظ على زخمه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مستنداً إلى النتائج القوية التي حققها في الربع الأول. وقال إن صافي الربح القياسي الذي تم تحقيقه يعكس استمرارية التحسن في الأداء التشغيلي وكفاءة العمليات والمرونة المالية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت مدعومة بنمو مستقر في الميزانية العمومية وتنوع في محفظة الأعمال وتحسين القدرات التشغيلية، إلى جانب اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر.

وأكد على ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للبنك، قائلاً: نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، مع التزامنا المستمر بمبادئ الحوكمة الرشيدة والسياسات الائتمانية المتحفظة.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن خطة البنك للتحول الاستراتيجي تشهد تقدماً ملحوظاً، وتجسد نتائجه في النصف الأول من العام مدى التقدم الذي يواصل البنك إحرازه عبر مختلف خطوط الأعمال، مشيراً إلى النجاح في تنمية ميزانية البنك العمومية وتوسيعها وتعزيز العلاقات مع العملاء، إلى جانب تحسين التكامل بين المنتجات والخدمات، مما أسهم في تحقيق نتائج قوية وشاملة. وأوضح أن البنك يواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام ومربح، من خلال توظيف رأس المال بكفاءة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن البنك في موقع يؤهله لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمساهمة الفاعلة في نمو وتنوع الاقتصاد الإماراتي، بفضل الأسس المتينة والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء.

آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
20 يوليو 2025
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اقتصاد
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اليوم 18:48
سيدني يفاوض توماس مولر
الرياضة
سيدني يفاوض توماس مولر
اليوم 18:48
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اقتصاد
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اليوم 18:43
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اقتصاد
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©