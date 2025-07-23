غرفة الشارقة تطلق تطبيقاً ذكياً لتعزيز تجربة «صيف الشارقة 2025»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة باللجنة التنظيمية لـ «عروض صيف الشارقة 2025»، تطبيقاً ذكياً جديداً، يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في كافة السحوبات الإلكترونية للعروض، ويهدف التطبيق إلى تعزيز تجربة الزوّار والمتسوقين وتسهيل مشاركتهم في الفعاليات المتنوعة والسحوبات، وتقديم تجربة تفاعلية متكاملة على مدار فعاليات العروض التي تنظمها غرفة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حتى 1 سبتمبر المقبل، وبمشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر في كافة مدن ومناطق الشارقة.

ويُعد التطبيق منصة تفاعلية تجمع بين الترفيه والمكافآت، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل فواتير مشترياتهم من مراكز التسوق والمحلات المشاركة لدخول السحوبات والفوز بجوائز قيّمة تشمل سبائك ذهبية والعديد من قسائم المشتريات، في خطوة تسهم في تحفيز النشاط التجاري وتعزيز الحركة السياحية في الإمارة خلال موسم الصيف، حيث يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المعلومات المتعلقة بـ«عروض صيف الشارقة»، من بينها شروط المشاركة في السحوبات، ومواعيدها، والمواقع التي تُجرى فيها، إلى جانب عرض أسماء الفائزين، مع ربط مباشر بالموقع الرسمي للعروض لضمان تحديث البيانات بشكل آني، كما يقدم التطبيق معلومات متكاملة عن شخصية «شمسة» الأيقونة الترويجية للعروض، وتفاصيل الفعاليات اليومية والمواقع المشاركة في الإمارة.

منصة تفاعلية

ويُمكن للمستخدمين، من خلال التطبيق الذكي، إنشاء حساب شخصي يُستخدم في جميع الفعاليات التسويقية والأنشطة الترويجية لحملات العروض التي تنظمها غرفة الشارقة على مدار العام، مما يتيح لهم متابعة كل جديد والبقاء على اطلاع دائم بالفعاليات، كما يتضمن التطبيق منصة مخصصة للتواصل المباشر، تتيح للمستخدمين تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم بسهولة، ما يعزز من جودة الخدمات ويوفر منصة تفاعلية بين اللجنة التنظيمية والجمهور.

وأكد جمال بوزنجال المنسق العام لعروض صيف الشارقة أن إطلاق التطبيق الذكي يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز البنية الرقمية لعروض صيف الشارقة، وتقديم تجربة تسوّق متطورة ومبتكرة تواكب تطلعات الزوّار والمتسوقين، حيث يمثل التطبيق نقلة نوعية في أسلوب التفاعل مع الجمهور، ويمنحهم وسيلة سهلة وآمنة للمشاركة في السحوبات الإلكترونية، إلى جانب إمكانية الاطلاع الفوري على تفاصيل الفعاليات والجوائز والمواقع المشاركة، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة خلال موسم الصيف.

وأشار جمال بوزنجال إلى أن التطبيق الجديد لا يقتصر فقط على عروض صيف الشارقة فقط، بل يشكل أداة استراتيجية تُوظف في مختلف الحملات الترويجية، التي تنظمها غرفة الشارقة على مدار العام، ما يسهم في دعم قطاع التجزئة، وتحفيز بيئة التسوق في كافة مناطق الإمارة، داعياً الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشهدها العروض والاستمتاع بتجربة تسوق ترفيهية فريدة، تجمع بين المرح والجوائز القيّمة في أجواء صيفية لا تُنسى.

75 فعالية ترفيهية

وتتيح عروض صيف الشارقة هذا العام تجربة استثنائية للزوّار والسكان والمقيمين، حيث تجمع بين التسوق والترفيه والسياحة، وتشمل تخفيضات كبرى في أكبر الأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى أكثر من 75 فعالية ترفيهية متنوعة بينها ورش العمل والمخيمات الصيفية، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والأندية ومراكز التسوق.

وستشهد العروض خلال الفترة المقبلة تنظيم المزيد من السحوبات في 31 يوليو، و10 و21 أغسطس، على أن يُختتم الموسم بالسحب النهائي في 1 سبتمبر، وتقدم هذه السحوبات العديد من الجوائز القيّمة والهدايا الفاخرة، بالإضافة إلى سبائك ذهب وقسائم مشتريات، ومكافآت فورية ستقدمها المراكز التجارية المشاركة، كما تتضمن العروض أكثر من 35 باقة فندقية مختلفة مقدمة من 23 منشأة فندقية تكفل للجمهور خصومات على الإقامة والمأكولات والمشروبات، وتمنح تذاكر مجانية لوجهات سياحية في الشارقة، ورصيداً مجانياً للاستخدام في مرافقها.