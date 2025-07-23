«دانة غاز» تعلن عن نجاح بئر «بيجونا-2» وتحرز تقدماً في بئر «بلسم-3» بمصر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «دانة غاز» أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق نتائج أولية واعدة للبئر التقييمي «بيجونيا-2» وبدء أعمال إعادة الإكمال في بئر «بلسم-3» في دلتا النيل البرية بمصر، وتمثل هذه المرحلة الأولى لبرنامج دانة غاز الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار، يهدف إلى دعم إنتاج الغاز المحلي، وزيادة الاحتياطيات، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

و«بيجونا-2» هو أول بئر تقييمي ضمن منطقة التطوير «بيجونا»، وهي أيضاً البئر الأولى من بين 11 بئراً مخصّصة لأعمال التقييم والاستكشاف ضمن البرنامج المنشود، وأظهرت نتائج الحفر احتواء البئر على كميات من الغاز بنحو 9 مليارات قدم مكعبة، كتقدير أولي قابل للزيادة، ومن المتوقع أن تضيف «بيجونا-2» حوالي 5 ملايين قدم مكعب يوميًا للإنتاج، وتقع البئر في نطاق امتياز «نيو المنزلة»، وتُشغَّل بواسطة الشركة المشتركة، شركة الوسطاني للبترول «واسكو».

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في تعزيز معدلات إنتاج دانة غاز في مصر، على الأجل الطويل وبشكل ملحوظ، بجانب إضافة نحو 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج على مدى عامين، ويجري تنفيذ عمليات الحفر باستخدام منصة الحفر «EDC-54»، في حين من المنتظر أن يبدأ حفر البئر التالية في شهر أغسطس المقبل.

تزامناً مع بدء خطة الحفر وبالإضافة إليها، بدأت الشركة في تنفيذ عمليات لإعادة إكمال عدد من الآبار في طبقات جيولوجية أخرى، والتي من المتوقع أن تضيف كميات أخرى من الاحتياطيات، وتسهم في زيادة الإنتاج. وفى هذا السياق، يتم حالياً أعمال إعادة إكمال البئر «بلسم-3» بعد أن أعادت دانة غاز توظيف حفار شركة «EGYPTCO» من وضعية الردم والهجر.

هذا وتقدّر الاحتياطيات المأمولة من البئر بنحو 4 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يسهم بإنتاج إضافي 3 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز علماً بأن نجاح إعادة استكمال «بلسم-3» يقلّل من المخاطر المرتبطة بفرص حفر آبار استكشافية بالمنطقة، فضلاً عن تعزيز معدلات الإنتاج بشكل أكبر.

وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز من موقع الحفر: يمثل نجاح عمليات الحفر في البئر التقييمي «بيجونا-2» وإعادة إكمال البئر «بلسم-3» إنجازاً استراتيجياً بارزاً، إذ يُعد إيذاناً بتدشين المرحلة الأولى من برنامجنا الاستثماري الطموح في مصر بقيمة 100 مليون دولار، والذي يتضمن حفر 11 بئراً جديدة، ونحن نعمل على تطوير وإنتاج الغاز في مصر منذ أكثر من عقد، وساهم توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أواخر العام الماضي في الحصول على مناطق إضافية بشروط مالية أفضل، مما مكّننا من إطلاق هذه المرحلة الجديدة وإن نجاح حفر هذا البئر يفتح آفاقاً واسعة لإنتاج الغاز في منطقة «بيجونا»، مما يتيح لنا فرصاً مستقبلية واعدة للتوسع والنمو وسيُسهم في إطالة العمر التشغيلي لأصولنا في مصر، ونحن بدورنا ملتزمون ببذل كل الجهود اللازمة لضمان نجاح البرنامج وتنفيذه بكفاءة عالية ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

هذا وتأكد دانة غاز على التزامها الراسخ بإعادة استثمار المدفوعات التي تتلقاها من الحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ودعم مشروعات التنمية المستقبلية في البلاد. كما نؤكد أن انتظام المدفوعات وسرعة تسلمها من شركائنا يسهم بشكل كبير في استمرارية هذه الاستثمارات».