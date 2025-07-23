«أراد» ترسي عقداً بقيمة 678 مليون درهم لبناء «أرماني بيتش رزيدنسز» بنخلة جميرا

دبي (الاتحاد)

أرست «أراد» عقد البناء الرئيسي لتشييد مجمّع «أرماني بيتش رزيدنسز» السكني فائق الفخامة بنخلة جميرا على شركة تابعةٍ لعملاق البناء الصيني، مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 678 مليون درهم، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وتمتلك شركة «تشاينا تييسجو للهندسة المدنية»، والتابعة لمجموعة السكك الحديدية الصينية، خبرة واسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، حيث نفذت العديد من المشاريع الكبرى، ويؤكد سجل المجموعة الحافل بالتسليم في الوقت المحدد، وبمستوى استثنائي من الجودة، التزام أرادَ بوضع معيار جديد لسوق العقارات السكنية الراقية في دبي.

وجاء «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا ضمن شراكة مثمرة بين «أراد» و«استوديو أرماني/كازا» العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف الحائز على جائزة بريتزكر تاداو أندو، ويتميّز المشروع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي ومشهد الأبراج الشاهقة في دبي، ويضم 57 منزلاً فاخراً مع تصاميم مستقلة ومتفردة لكل منها، إلى جانب باقة مختارة من المرافق الخدمية الاستثنائية التي تمتد على مساحة 90 ألف قدم مربعة.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أراد»: «تمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في تطوير أحد أبرز المجمّعات السكنية فائقة الفخامة المرتقبة في دبي، وتأتي تأكيداً على التزامنا بالعمل مع شركاء عالميين لتنفيذ هذا المشروع بمعايير استثنائية». وأضاف: «يجسد مشروع أرماني بيتش رزيدنسز، بموقعه الفريد على نخلة جميرا، طموح أرادَ في تقديم تجربة سكنية راقية، تتكامل فيها روعة التصميم ودقة الحرفيّة».

وتم إطلاق «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا عام 2024، ووضع معايير جديدة للحياة فائقة الفخامة على الواجهة البحرية في دبي، حيث يجمع بين البساطة والانسجام مع الطبيعة والتفاصيل الدقيقة، مع إطلالات رائعة على الخليج العربي وأبراج دبي من الهلال الخارجي لنخلة جميرا.