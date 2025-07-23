«طيران الإمارات» تشغّل طائرتها «بوينج 777» المحدّثة إلى مدريد

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات»، تشغيل طائرتها من طراز «بوينج 777» المحدّثة وذات الأربع درجات على رحلاتها من دبي إلى مدريد، اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل.

وسيحظى المسافرون بتجربة سفر محسّنة بفضل التصاميم الداخلية الجديدة واللمسات المتميزة في جميع درجات السفر، لتكون مدريد أول وجهة في إسبانيا تستقبل هذا الطراز بعد تجديده الكامل. وستقلع الرحلة «ئي كيه 143» من دبي الساعة 14:30 لتصل إلى مدريد الساعة 20:20، أما رحلة العودة «ئي كيه 144»، فتغادر مدريد الساعة 22:05 لتصل إلى دبي الساعة 07:10 صباح اليوم التالي.

ويمثل تشغيل طيران الإمارات لطائرتها المحدّثة إلى مدريد نقلة نوعية في تجربة السفر الفاخرة إلى إسبانيا، حيث سيتمكن العملاء من الاستمتاع بخدمة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة كلياً، وتجربة السفر بـ«تميّز دائم» التي تشتهر بها الناقلة.

وتتميز التصاميم الداخلية الجديدة لطائرة «بوينج 777» بأحدث التفاصيل العصرية والتشطيبات الفاخرة، وتشمل مقصورة الدرجة الأولى المحدثة التي تقدم أعلى مستويات الفخامة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة بتوزيع 1-2-1 للمقاعد القابلة للتحول إلى أسِرّة مسطحة بالكامل لمزيد من الخصوصية والراحة، والدرجة السياحية الممتازة بمقاعد جلدية فاخرة باللون الكريمي، ومساحة أوسع للأرجل، ومسند رأس قابل للتعديل، ومسند مريح للساقين، إلى جانب مقاعد الدرجة السياحية بمظهرها وتصميمها العصري الجديد.

وتواصل «طيران الإمارات» استثماراتها الضخمة في تعزيز تجربة السفر، ضمن برنامج تحديث الأسطول الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الطيران، وأكملت حتى الآن 61 طائرة، تشمل 31 طائرة «إيرباص A380» و30 طائرة «بوينج 777»، مع خطط لتحديث أكثر من 220 طائرة بمنتجات المقصورات الأحدث.