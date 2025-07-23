«دبي للشركات العائلية» يستعرض هيكلة نماذج إرث الشركات العائلية



دبي (الاتحاد)

استعرض مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، خلال جلسة نظمها ضمن «سلسلة الحوكمة» بحضور 21 ممثلاً من الشركات العائلية، آليات هيكلة نماذج متكاملة لإرث الشركات العائلية بما يدعم استدامة نموها على المدى الطويل.

وناقشت الجلسة، التي عقدت بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، آليات عملية تمكّن الشركات العائلية من التخطيط لمستقبلها، بما في ذلك إنشاء هياكل إدارية وقانونية ملائمة لضمان سلاسة التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال.

كما تم استعراض دراسات حالة واقعية حول استراتيجيات دعّمت ترسيخ الإرث المؤسسي في الشركات العائلية، مع التركيز على الأدوات التي تعزّز الاستمرارية والنمو عبر الأجيال المتعاقبة.

وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، في كلمتها خلال الجلسة، الالتزام بدعم استمرارية إرث الشركات العائلية لتعزيز دورها الفاعل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك من خلال المساهمة في تطوير منظومات الحوكمة والإدارة وتخطيط التعاقب القيادي، بما يتكامل مع مسيرة النجاحات التي حققتها هذه الشركات.