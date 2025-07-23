«دبي للذهب والسلع» تسجل تداول أكثر من مليون عقد خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بورصة دبي للذهب والسلع»،اليوم، عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوز إجمالي العقود المُتداولة مليون عقد بنهاية شهر يونيو الماضي، مُسجِّلةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% في متوسط أحجام التداول اليومية، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الفائت.

وتعكس هذه النتائج الطلب المتنامي على أدوات التحوط المالي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تصدَّرت عقود الذهب وعقود الروبية الهندية الآجلة قائمة الأدوات الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول.

وبرز عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «DGSG» بوصفه أفضل العقود أداءً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت قيمة تداولاته من 15.6 مليون دولار في النصف الأول من 2024 إلى 46.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مُحققاً نمواً استثنائياً بنسبة 199.48% على أساسٍ سنوي في القيمة المُتداولة.

أما من ناحية أحجام التداول، فارتفعت تداولات عقود الذهب الفوري بنسبة 118% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يؤكد الثقة المتزايدة في هذه الأداة الاستثمارية.

وواصل عقد الروبية الهندية الآجل «INR Quanto»، وهو عقد مركّب يُمكِّن المشاركين العالميين في السوق من التحوط ضد مخاطر تقلبات الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي دون الحاجة إلى الوصول المباشر للأسواق الهندية المحلية، جذب اهتمام قوي من المتداولين والمؤسسات المالية.

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن البورصة شهدت زخماً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التداولات عبر عقد الذهب الفوري وحده نحو 47 مليون دولار، بزيادة قدرها 200% على أساسٍ سنوي، فيما ارتفعت أحجام التداول اليومية عبر البورصة بنسبة 30% مدفوعةً بالطلب القوي على عقود الذهب الفوري المتوافقة مع الشريعة وعقود الروبية الهندية الآجلة. ويمثل هذا الأداء مؤشراً قوياً على أن البورصة تمضي على المسار الصحيح ليس فقط لتجاوز نتائجها المُحققة في 2024 فحسب، بل يُعزز أيضاً دورها باعتبارها ركيزة أساسية في البنية التحتية المالية للمنطقة.

وأضاف ابن سليّم أنه مع تزايد تعقيدات ظروف الأسواق العالمية، يُبرز الإقبال المتصاعد على منصاتنا من قِبل المستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وتجار السبائك والمؤسسات المالية على حدٍ سواء، الطلب المتنامي والجاذبية الواسعة لأدوات التحوط المتطورة والآمنة والشفافة.

وتلعب بورصة دبي للذهب والسلع، التي تمثل جزءاً من منظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة التي تدعم صناعة المعادن الثمينة، دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي باعتبارها أحد أكبر مراكز تجارة الذهب على مستوى العالم.