العربية أبوظبي توسع عملياتها التشغيلية في «ملتان» و«فيصل آباد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، زيادة عدد رحلاتها إلى مدينتي فيصل آباد وملتان في باكستان، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز السفر الجوي بين الإمارات وباكستان، وتؤكد التزام الشركة بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة لقاعدة عملائها المتنامية.زادت عدد الرحلات إلى مدينة ملتان من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعياً، وسيتم تسييرها يومياً، ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، بينما تضاعفت الرحلات إلى مدينة فيصل آباد، من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين مزيداً من الراحة وخيارات سفر أكثر مرونة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تعد باكستان من الأسواق الرئيسة التي نخدمها انطلاقاً من أبوظبي، وتعكس زيادة عدد الرحلات إلى كل من ملتان وفيصل آباد التزامنا بتعزيز خيارات السفر وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي بين دولتي الإمارات وباكستان، فضلاً عن توفير راحة أكبر وتجربة سفر مميزة لعملائنا.

وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، أطلقت «العربية أبوظبي» مؤخراً رحلات مباشرة جديدة إلى سيالكوت، لتوسيع حضورها في باكستان، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بين البلدين.

تواصل «العربية أبوظبي» تعزيز كفاءتها التشغيلية، مع انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، ما يسهم في دعم خطط التوسع، وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.

يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة العربية للطيران، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

تشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً مكوناً من 12 طائرة من طراز «إيرباص A320»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.

وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، كما تم تجهيز الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.