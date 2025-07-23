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اقتصاد

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان
23 يوليو 2025 18:17

واشنطن (وام)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان، ينصّ خصوصاً على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على البضائع اليابانية.

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وفي منشور على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، قال ترامب: لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق، مشيراً إلى أن اليابان ستستثمر بموجب هذه الاتفاقية، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقات تجارية أخرى أبرمتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع الفلبين وإندونيسيا وبريطانيا وفيتنام.

 

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