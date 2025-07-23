الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رئيس الإكوادور يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

رئيس الإكوادور يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
23 يوليو 2025 18:19

كيتو (وام)
استقبل فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد.
وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

أخبار ذات صلة
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
سيدني يفاوض توماس مولر
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
20 يوليو 2025
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اقتصاد
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اليوم 18:48
سيدني يفاوض توماس مولر
الرياضة
سيدني يفاوض توماس مولر
اليوم 18:48
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اقتصاد
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اليوم 18:43
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اقتصاد
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©