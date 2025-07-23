رئيس الإكوادور يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة

كيتو (وام)

استقبل فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد.

وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.