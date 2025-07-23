«ملتيبلاي» تستكمل استحواذها على «تندام» وتوسع حضورها العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن استكمالها لأول استثمار رئيسي لها في أوروبا مع الاستحواذ على حصة مسيطرة في «تندام»، ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية.

وستسهم هذه الصفقة بعد عملية الدمج في مضاعفة الأرباح التشغيلية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتمثل رافداً قوياً لاستراتيجية الاستحواذ التي تتبعها ملتيبلاي، والاستفادة من فرص جديدة بالاعتماد على رأس المال والتكنولوجيا وبالتالي ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة في السوق.

وتعتبر «تندام» من أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا وتدير أكثر من 1800 نقطة بيع في ما يزيد على 80 سوقاً حول العالم تشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وأمريكا اللاتينية ودولة الإمارات، وتضم محفظة أعمال «تندام» 12 علامة تجارية رائدة موجهة لفئات متنوعة من العملاء، وفي مقدمتها«Women'secret»، و«Springfield»، و«Cortefiel»، و«Pedro del Hierro»، وغيرها.

وباتت مجموعة ملتيبلاي تملك اليوم حصة الأغلبية بنسبة 67.91% في شركة «كاستيلانو للاستثمارات المحدودة» المالكة لشركة «تندام براندز إس إيه يو» والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المساهم الأكبر، إلى جانب «لانو هولدينغز» و«أركاديان للاستثمارات»، شركتا الاستثمار المؤسسيتان لصندوقي «سي في سي» و«بي إيه آي» على التوالي، المالكتان لحصة أقلية في «تندام».

ومن خلال هذا الاستثمار، تعزز ملتيبلاي مكانتها ضمن الشركات التي تركز على المستهلك، وترسخ حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار «تندام» ركيزة أساسية لتوسع مجموعة ملتيبلاي في هذا المجال.

وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو «تندام»، من خلال تعزيز التوسع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعمالها، بدءاً من التوريد وصولاً إلى العمليات التشغيلية المتعلقة بالعملاء، بالاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي تملكها حالياً. كما ستدعم ملتيبلاي عمليات الاندماج والاستحواذ لضم علامات تجارية وفئات جديدة.

و قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: يشكّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لدخول مجموعة ملتيبلاي إلى قطاع التجزئة والملابس، فمن خلال الحصول على حصة مسيطرة في منصة رائدة متعددة القنوات، فإننا نعزز استثمارنا القائم على نموذج أعمال يتسم بالكفاءة العالية، والتوجه المستقبلي، بدعم من فريق إداري متميز. وتعتمد هذه المنصة على امتلاك علامات تجارية ذات حضور كبير، وتتمتّع بالمرونة والرؤية اللازمة للتوسّع ضمن فئات جديدة بالتزامن مع تعزيز نمو العلامات التجارية الناشئة على المستوى العالمي وبفضل خبراتنا في تنسيق الأنشطة والتآزر بين الشركات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، فإننا على ثقة بقدرتنا على تسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

ويقدم الاستحواذ فرصة استراتيجية مهمة لمجموعة ملتيبلاي للاستفادة من مجموعة «تندام» من العلامات التجارية والبناء على أدائها القوي لدفع عجلة النمو المستقبلي، بالاعتماد على التوجهات الإيجابية للمستهلكين في سوق تجارة التجزئة العالمية للملابس.

من جانبه، قال جاومي ميكيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تندام: نبدأ اليوم مرحلة جديدة نعمل فيها معاً، كمساهمين وفريق إداري، على الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها «تندام»، وذلك من خلال توسيع حضور علاماتنا التجارية عبر قنوات وأسواق ونماذج جديدة، مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة والحلول الرقمية، بما يعزّز مسيرة النمو والربحية ضمن منظومة فريدة ومتكاملة من العلامات التجارية متعددة القنوات.