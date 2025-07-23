«المصرف المركزي» و«بريسايت» يطلقان مشروعاً مشتركاً لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، وشركة «بريسايت»، المتخصّصة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن مشروع مشترك لإطلاق شركة تهدف إلى دعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إنجازاً هاماً في مسيرة دولة الإمارات، نحو تعزيز المرونة وتسخير الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية.

شهد حفل توقيع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة «بريسايت»، وسيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.

وقّع الاتفاقية كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

ويهدف المشروع المشترك إلى تقديم خدمات وتوفير منصات تقنية سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم وتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات.

وسيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في تطوير وصيانة ودعم بُنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، إضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة وكفاءة وأمن البنية التحتية للأسواق المالية في دولة الإمارات وجاهزيتها للمستقبل، بما يدعم وتيرة التحول المتسارع للقطاع المالي، ومن خلال دمج برنامج تحول البنية التحتية المالية للمصرف المركزي بالخبرة التكنولوجية لشركة بريسايت، سيسهم هذا المشروع في تمكين المنظومة المالية لدولة الإمارات وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

من جانبه، أكد توماس براموتيدهام، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذا المشروع المشترك يمثل قفزة نوعية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في صميم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المرونة، وضمان التطور السلس للأنظمة المالية الحيوية.