الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم

أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
23 يوليو 2025 18:42

دبي (الاتحاد) 
 واصل بنك دبي التجاري مسيرته القوية محققاً نمواً في صافي الأرباح على مدار 20 ربعاً متتالياً، في إنجاز بارز تزامن مع تجاوز إجمالي أصوله حاجز 150 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

أخبار ذات صلة
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
سيدني يفاوض توماس مولر

ووفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2025، قفز صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة 16.7% ليصل إلى 1.695 مليار درهم، مقارنة ب 1.452 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، وبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 1.862 مليار درهم، مسجلاً زيادة مماثلة بنسبة 16.7%.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن تحقيق 20 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، إلى جانب نمو الأصول لتتجاوز 150 مليار درهم، يمثل إنجازات هامة لبنك دبي التجاري. وأضاف أن هذا الأداء المتماسك على مدار السنوات الخمس الماضية، يظهر قوة البنك رغم التحديات العالمية، مثل «الجائحة»، وتقلبات أسعار الفائدة واضطرابات سلاسل التوريد.

آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
20 يوليو 2025
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اقتصاد
قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار
اليوم 18:48
سيدني يفاوض توماس مولر
الرياضة
سيدني يفاوض توماس مولر
اليوم 18:48
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اقتصاد
16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول
اليوم 18:43
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اقتصاد
أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©