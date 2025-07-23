أصول «دبي التجاري» تتجاوز 150 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

واصل بنك دبي التجاري مسيرته القوية محققاً نمواً في صافي الأرباح على مدار 20 ربعاً متتالياً، في إنجاز بارز تزامن مع تجاوز إجمالي أصوله حاجز 150 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2025، قفز صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة 16.7% ليصل إلى 1.695 مليار درهم، مقارنة ب 1.452 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، وبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 1.862 مليار درهم، مسجلاً زيادة مماثلة بنسبة 16.7%.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن تحقيق 20 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، إلى جانب نمو الأصول لتتجاوز 150 مليار درهم، يمثل إنجازات هامة لبنك دبي التجاري. وأضاف أن هذا الأداء المتماسك على مدار السنوات الخمس الماضية، يظهر قوة البنك رغم التحديات العالمية، مثل «الجائحة»، وتقلبات أسعار الفائدة واضطرابات سلاسل التوريد.