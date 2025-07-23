16 % نمو أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس النمو المستدام وقوة الأداء التشغيلي، مواصلة توسيع حضورها الإقليمي، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتنويع مصادر إيراداتها.

وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 41% لتبلغ 8.2 مليار درهم، وارتفاعاً بنسبة 16% في صافي الأرباح ليصل إلى 583 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبفضل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبلوغ رصيد المشاريع قيد التنفيذ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، تواصل «إن إم دي سي إنيرجي» سعيها لاقتناص الفرص التي تتماشى مع الطلب في السوق واستراتيجيتها طويلة الأمد، حيث وصل إجمالي المشاريع في طور الترسية إلى 66 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني.

وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع صافي الربح بنسبة 12% ليبلغ 366 مليون درهم، بدعم من الزخم المستمر في أنشطة المقاولات الهندسية والتصنيع.

وشهد هذا الربع التشغيل الكامل لمركز التصنيع المتطور التابع للشركة في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، والتي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، وتعزز هذه المنشأة قدرات الشركة في مشاريع المقاولات البحرية ومشاريع الهندسة والبناء والتوريد في مختلف أنحاء المنطقة، مما يدعم تنفيذ المشاريع الحالية والنمو المستقبلي.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، إن التقدم يجسد الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في بناء القدرات الصناعية الإقليمية بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع، مؤكداً الحرص على المضي قدماً في مسار استراتيجي يركز على المبادرات المستقبلية والنمو المستدام.

وأضاف أن هذه ليست مجرد شراكات، بل هي اللبنات الأساسية للقيمة طويلة الأمد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ تستثمر الشركة في نقاط قوتها الأساسية والفرص الناشئة لدفع عجلة النمو وتحقيق التميز التشغيلي، لنكون في طليعة قطاع الطاقة المتغير.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»، أن الشركة تواصل الارتقاء بمستوى التميز والتوسع في عملياتها، إذ عملت على تطوير الشراكات المحلية، ووسعت قدراتها التصنيعية الإقليمية، ودشنت إحدى أكثر الساحات تطوراً في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمكن الشركة من تنفيذ مشاريع الهندسة والبناء والتوريد الأكثر تعقيداً بسرعة وفى نطاق أوسع.