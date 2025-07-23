قيمة الأصول المدارة لدى «ويو للاستثمار» تتجاوز حاجز المليار دولار

أبوظبي (وام)

أعلنت منصة «ويو للاستثمار»، المنصة الاستثمارية في دولة الإمارات والمملوكة لشركة «القابضة»، تحقيق إنجاز استراتيجي بتجاوز قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز مليار دولار، وذلك خلال أقل من عامين على انطلاق عملياتها.

ويضع هذا الإنجاز «ويو للاستثمار» ضمن قائمة أسرع منصات الاستثمار الرقمي نمواً على مستوى العالم، وعلى قدم المساواة مع أبرز منصات الوساطة الرقمية في مراحل نموها المماثلة.

ومنذ انطلاقها، شهدت المنصة تطوراً متسارعاً لتلبية احتياجات جيل جديد من المستثمرين، حيث بدأت بتوفير إمكانية الاستثمار في الأسواق الأميركية، ثم توسّعت لتشمل الأسواق الإماراتية، والأصول الافتراضية، ومحافظ إدارة الثروات.

وقال غوراف غانواني، نائب المدير العام في شركة «ويو للأوراق المالية»، إن هذا الإنجاز يعكس الالتزام بإعادة تصوّر مفهوم الاستثمار ودمجه في الحياة اليومية، حيث تم التركيز على تطوير منصة تسهم في جعل الاستثمار أكثر بساطة وذكاءً وسهولة للجميع، مؤكداً إيمانهم بأهمية تمكين الأفراد من بناء ثرواتهم على المدى الطويل من خلال حلول استثمارية سهلة الاستخدام.

وأضاف أنه من خلال التكامل بين «ويو للاستثمار» وتطبيق «ويو للأفراد»، يمكن للمستخدمين فتح حساباتهم خلال دقائق، والاستثمار مباشرةً عبر التطبيق، والاستفادة من التسوية الفورية لأوامر البيع.

وسجلت «ويو للاستثمار» منذ بداية العام الجاري حجم أوامر تداول تجاوز 4 مليارات دولار أميركي، وسط إقبال متزايد من الجيل الجديد من المستثمرين الذين يتميّزون بالمهارات الرقمية والتركيز على بناء مستقبل مالي مستدام.

وعلى صعيد أبرز توجهات الاستثمار على المنصة، أظهر المستخدمون اهتماماً كبيراً بأسهم شركات التقنية الأميركية، لاسيّما لشركات مثل «إنفيديا» و«تسلا»، في حين حافظت العملات الرقمية مثل «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«إكس آر بي» على مكانتها كخيارات مفضلة، إلى جانب شركات مثل «مايكرواستراتيجي» التي تمتلك استثمارات كبيرة في مجال الأصول الرقمية.

وشهدت ميزة أوامر الاستثمار المتكررة على المنصة نمواً ملحوظاً، حيث برزت صناديق المؤشرات كخيار مفضل لدى شريحة واسعة من المستثمرين، في مؤشر على تزايد التوجّه نحو الاستثمار المنتظم طويل الأجل.

وتُعد خدمة «ويو للثروات» أحدث الإضافات إلى منصة «ويو للاستثمار» حيث توفّر الخدمة محافظ استثمارية مُدارة، تهدف إلى دعم المستثمرين الذين يفضلون النهج غير النشط، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وتتميّز الخدمة بإعفاء كامل من الرسوم حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب إمكانية السحب في أي وقت دون فرض أي غرامات، بما يجعل تجربة الاستثمار أكثر سهولة لمختلف شرائح المستثمرين.