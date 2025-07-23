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اقتصاد

"الشارقة الإسلامي" يعزز الربط المالي بين الإمارات والأردن

"الشارقة الإسلامي" يعزز الربط المالي بين الإمارات والأردن
23 يوليو 2025 18:54

الشارقة (الاتحاد)
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة "العلاونة للصرافة"، إحدى كبرى شركات الصرافة في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تمثل إنجازا نوعيا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير حلول التحويلات المالية بين الإمارات والأردن لتكون عابرة للحدود وأسرع وأكثر أمانا وكفاءة وأقل تكلفة.وقع الاتفاقية حكم أبو زعرور الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الشارقة الإسلامي، وأيمن علاونة الرئيس التنفيذي لشركة العلاونة للصرافة، بحضور سعيد الأميري رئيس إدارة الاستثمار والخزينة والمؤسسات المالية بالمصرف وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجانبين بالإضافة إلى نخبة من المعنيين في القطاع المالي والمصرفي.
وبموجب الاتفاقية تصبح "العلاونة للصرافة" أول شركة صرافة أردنية تُبرم اتفاقية مباشرة مع مصرف إسلامي إماراتي في سابقة تُرسّخ مكانة مصرف الشارقة الإسلامي كمؤسسة رائدة في دعم التكامل المالي وتوسيع شبكة التعاون عبر الحدود وكحلقة وصل محورية في تعزيز الربط المالي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال بين البلدين سواء على مستوى الأفراد أو الشركات من خلال توفير مسارات تحويل أكثر سلاسة وأقل تكلفة وتعزيز التجربة المصرفية عبر فتح حساب بالدرهم الإماراتي لدى مصرف الشارقة الإسلامي لصالح "العلاونة للصرافة" بما يسمح بتسوية مباشرة وآمنة للحوالات التجارية والشخصية.

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