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اقتصاد

3.5 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في النصف الأول

مصرف أبوظبي الإسلامي
24 يوليو 2025 01:11

‏أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 4 مليارات درهم، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال، ونمو مستمر في عدد المتعاملين. واصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من العام الحالي  3.5 مليار درهم بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.
وارتفعت الإيرادات في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليار درهم مقارنة بـ 5.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.3 مليار درهم في العام السابق، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق. ووصل صافي هامش الربح إلى 4.27%، وهو ضمن النطاق المستهدف، مما يعكس زيادة في حجم الأعمال وكفاءة في إدارة الميزانية العمومية. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقارنة مع ملياري درهم في العام السابق ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل.

مصرف أبوظبي الإسلامي
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أرباح البنوك
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