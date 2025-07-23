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اقتصاد

35 مليار درهم مكاسب سوق أسهم أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية
24 يوليو 2025 01:11

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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انتعشت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، في ظل عمليات شراء قوية وتجميع للأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك الذي أظهر قوة وزيادة ملحوظة في الربحية عن النصف الأول من العام الحالي، ليعزز حالة الثقة لدى المستثمرين.
وانعكس التحسن اللافت في الأداء على تحقيق القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أبوظبي مكاسب سوقية تجاوزت 35 مليار درهم، أمس، لتبلغ القيمة السوقية في نهاية التعاملات  3.142 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.107 تريليون في اليوم السابق.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 117.4 نقطة، وبنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10296.28 نقطة. 
وبلغت قيمة التداولات 1.38 مليار درهم، شملت ما يزيد على 396 مليون سهم عبر 26211 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 54 شركة، مقابل انخفاض أسهم 17 شركة وثبات أسهم 49 شركة. 
وتصدر سهم «بنك أبوظبي الأول» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 226 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 168.59 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 132.73 مليون درهم، ويليه «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 78 مليون درهم. وجاء سهم «إي 7» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 48.2 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 40.42 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 24.54 مليون سهم، وجاء «ملتيبلاى» رابعاً بنحو 19.8 مليون سهم.
وجاء صعود مؤشر سوق أبوظبي مدعوماً بارتفاعات ملحوظة لغالبية الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك، حيث ارتفع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 4.97% ليغلق عند سعر 18.16 درهم، وارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.53% ليغلق عند سعر 3.31 درهم، وصعد سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.44% ليغلق عند سعر 2.7 درهم، فيما ارتفع سهم «البنك العربي المتحد» بنسبة 5.26% مسجلاً 1.2 درهم، وارتفع سهم «بنك الشارقة» بنسبة 10% إلى 1.43 درهم، وكذا سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.7% ليغلق عند سعر 23.6 درهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 574.65 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 432.21 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 141.44مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 901.95 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 842.56 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 59.38 مليون درهم.

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