4.75 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أبريل

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.6 % من 4.719 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي، إلى 4.749 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.24 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025 إلى 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025، عازياً ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 12.3 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 7.1 مليار درهم.

وأوضحت أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.7%، والائتمان للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 1.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفض الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%.



الودائع المصرفية

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من 2.936 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025 إلى 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.689 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%، بينما انخفضت كل من ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5% في نهاية شهر أبريل 2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 2.6% على أساس شهري من 986.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.01 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 26.9 مليار درهم في الودائع النقدية، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

وانخفض إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.1% من 2.437 تريليون درهم في نهاية مارس 2025 إلى نحو 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل. وبحسب المركزي، يرجع الانخفاض في عرض النقد «ن2» إلى الانخفاض بمقدار 27.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.2% من 2.893 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 2.898 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع بمقدار 6.6 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى 819 مليار درهم في نهاية أبريل. وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بالانخفاضات بنسبة 2.5% في العملات المصدرة، وبنسبة 32% في الحساب الاحتياطي، متخطية الارتفاع بنسبة 159.8% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%.



أصول أجنبية

أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 937.5 مليار درهم في أبريل 2025، مقابل 935.2 مليار درهم في نهاية مارس من العام ذاته. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 403.2 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و490.1 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و44.1 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي «إجمالي الأصول» من 970.3 مليار درهم نهاية مارس الماضي إلى 972.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية أبريل 2025، بواقع 449.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و279.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.2 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و33.2 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 45 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 210.9 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و208 مليارات في الودائع، و516.8 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.2 مليار درهم للأصول الأخرى.