الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يصعد مدعوماً بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية

أسعار النفط (موضوعية)
24 يوليو 2025 10:48

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأميركية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يتجاوز التوقعات بكثير.

بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.
ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان.

أخبار ذات صلة
النفط يصعد بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو
النفط يهبط في ظل التوترات التجارية
المصدر: وكالات
النفط
أسعار
المفاوضات التجارية
أسعار النفط
آخر الأخبار
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يصعد مدعوماً بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية
اليوم 10:48
طائرة من طراز إيه.إن-24 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة ركاب روسية
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي
اليوم 10:21
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
الرياضة
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
اليوم 10:00
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
الرياضة
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
اليوم 09:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©