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اقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار التوتر التجاري

الذهب
24 يوليو 2025 11:17

انخفضت أسعار الذهب بشكل أكبر اليوم الخميس إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار.
وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3379.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل 1.3 بالمئة أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3358.40 دولار.
ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مماثل من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع أوروبية مع إعفاء سلع أخرى من الرسوم، وفقا لمسؤولين من المفوضية الأوروبية.
وزادت شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام على خلفية التقدم المحرز في المحادثات التجارية والآمال في إمكانية إبرام المزيد من الاتفاقات.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم الخميس وبيانات مؤشر مديري المشتريات السريع الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال لقياس مدى متانة الوضع الاقتصادي قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.
بالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 39.04 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1410.92 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1266.41 دولار.

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المصدر: وكالات
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