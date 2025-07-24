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"شراع" يطلق النسخة الجديدة من 'استوديو الشارقة للشركات الناشئة "

"شراع" يطلق النسخة الجديدة من 'استوديو الشارقة للشركات الناشئة "
24 يوليو 2025 14:53

الشارقة (الاتحاد)
دعا مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" الشركات الناشئة العاملة في الإمارات والتي أظهرت جاهزية للتوسّع إلى التسجيل في الدورة الجديدة من برنامج "استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)" الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم من خلال باقة متكاملة من المزايا والخدمات تشمل استشارات يقدمها خبراء مختصون في عدد من المجالات المتعلقة بريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل إلى جانب توفير أدوات برمجية تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم.

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ويستقبل "شراع" طلبات المشاركة حتى 7 سبتمبر القادم مقدمًا للعشرين منتسباً الذين سيتم اختيارهم رحلة مدتها أربعة أشهر مصممة لتزويدهم بالخبرات العملية والإرشاد المتخصص وفرص الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء كما يوفر البرنامج بيئة متكاملة لمساعدتهم على تطوير استراتيجيات ونماذج الأعمال فعالة وتجهيز شركاتهم للانطلاق نحو النمو السريع والتوسع في الأسواق.
ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في أربعة قطاعات رئيسة تمثل مراكز التميز لدى شراع وهي تكنولوجيا التعليم والاستدامة والتصنيع المتقدم والصناعات الإبداعية ويمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج زيارة الرابط التالي: https://www.startups.sheraa.ae/
وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة هو امتداد لالتزامنا بدعم رواد الأعمال في مرحلة النمو وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تعزّز قدرتهم على تحقيق الاستدامة والمنافسة بكفاءة ومن خلال هذا البرنامج نعمل على تمكين الشركات الناشئة من تطوير نماذج أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها لتصبح قوة فاعلة تدعم الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً وترسّخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
يشار إلى أن استوديو الشارقة للشركات الناشئة استقبل أكثر من 2,300 طلب مشاركة وذلك ضمن دفعة 2024.

 

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