«غلفتينر» تستكمل مسار تعزيز كفاءة العمليات في محطة حاويات العراق

أم قصر (الاتحاد)

أعلنت «غلفتينر»، المزوّد العالمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، ومقرها الإمارات، التي تتمتع بحضور دولي واسع في قطاع الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، عن توسّع كبير في قدراتها التشغيلية في محطة حاويات العراق بعد أن تسلّمت الشركة مؤخراً ثلاث رافعات حاويات من طراز كالمار الحديثة، حيث سيتم إدخالها في عمليات محطة حاويات العراق بميناء أم قصر، جنوب العراق.

ويأتي دمج هذه المعدات المتطورة لمناولة الحاويات في العمليات المحسّنة لمحطة حاويات العراق ضمن إطار التزام «غلفتينر» المستمر بتطوير كفاءة محطاتها استجابة لتزايد حجم الشحن، وذلك من خلال تقليل أوقات مناولة الحاويات، وتحسين مساحة المحطات من خلال قدرات تكديس وتحميل عالية الأداء، وضمان تسليم البضائع بشكل موثوق وفي الوقت الفعلي. ويؤكد الاستثمار في هذه الأصول التشغيلية المهمة التزام الشركة بتقديم أعلى معايير الخدمة لمتعامليها في جميع أنحاء المنطقة.

وتتميز هذه المعدات الدوارة بحركة دقيقة وسريعة بزاوية 360 درجة للتحكم بكل كفاءة، وهي مزوّدة بفرامل قابلة للتعديل لمناولة حاويات بأحجام مختلفة لحاويات نمطية قياس 20 قدماً و40 قدماً، وتعمل هذه المعدات بالأنظمة الهيدروليكية، مما يوفر عمليات رفع وتكديس سلسة بتحكم كامل، بينما تعمل محركاتها الموفرة للطاقة على تقليل استهلاك الوقود، إضافة إلى ذلك، تتمتع المعدات بميزات السلامة، مثل تقنية استشعار الحمولة، ونظام التحكم في الثبات، والكاميرات التي تعزز السلامة التشغيلية.

وقال نيك جراي، المدير العام للعمليات في محطة حاويات العراق - «غلفتينر»: يُبرز الاستثمار المستمر في مرافقنا التزام «غلفتينر» بدعم قطاع التجارة المتنامي في العراق وستعزز رافعات الحاويات الحديثة قدرة محطة حاويات العراق على تقديم خدمات فعّالة وموثوقة، حيث لا نزال نقدم خدمة لا مثيل لها لمتعاملينا في المنطقة، وهو ما ينعكس بوضوح في الأداء القوي على أساس سنوي للمحطة.

مع استمرار تطور البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في العراق، تظل شركة «غلفتينر» في طليعة روّاد القطاع مع الاستثمار بنشاط في مجالات الابتكار وتعزيز الإمكانات التشغيلية لدعم النمو الاقتصادي في العراق وتسهيل ربطه بشبكة وطرق التجارة العالمية.