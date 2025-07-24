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اقتصاد

استثمارات البنوك في الدولة تتخطى 774 مليار درهم بنهاية أبريل

استثمارات البنوك في الدولة تتخطى 774 مليار درهم بنهاية أبريل
24 يوليو 2025 18:59

أبوظبي (وام)
واصلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة نموها لتبلغ 774.3 مليار درهم نهاية أبريل 2025، مسجلاً زيادة سنوية لافتة بنسبة 16.2% مقارنة بأبريل 2024، ونمواً شهرياً بنسبة 1.4% عن مارس 2025.

ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، واصلت الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نموها إلى نحو 352.4 مليار درهم بنهاية أبريل، وفي الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 345.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم 19.3 مليار درهم، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 56.8 مليار درهم.

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وسجل إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً ليتجاوز 2.259 تريليون درهم بنمو سنوي بلغ 9.5%، حيث بلغ الائتمان المحلي نحو 1.881 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 378.3 مليار درهم.
وتجاوز إجمالي الودائع المصرفية 2.965 تريليون درهم، منها 2.689 تريليون درهم ودائع للمقيمين و275.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.
وأظهرت البيانات توزيع الاستثمارات حسب الإمارة، حيث تصدرت بنوك أبوظبي القائمة بإجمالي استثمارات بلغ 408.9 مليار درهم، تلتها بنوك دبي بـ296 مليار درهم، ثم بنوك الإمارات الأخرى باستثمارات قيمتها 69.5 مليار درهم.

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