27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة بنمو 48.1% خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري إلى 48.06 ألف معاملة بنمو قدره 3.3% مقارنة بـ46.52 ألف معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين، كما يعزّز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر، حيث تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.

وأشار الشامسي إلى أن معاملات البيع وحدها بلغت 15.686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وشملت 214 منطقة بمساحة 90 مليون قدم مربع ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة، كما أن النمو في عدد معاملات الرهن والذي بلغ 2.582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة.

وأكد أن الجاذبية العالمية التي تتمتع بها الشارقة تتجسّد بوضوح في الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون 109 جنسيات مختلفة، وقال إن الإمارة ماضية في تعزيز هذا النمو عبر تطوير منظومتها العقارية، والارتقاء بمعايير الشفافية والتكامل، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية العقارية المستدامة.

وأوضح أن شهر يناير 2025 شهد أداء استثنائياً، ليتصدر بذلك قائمة الأشهر الأكثر نشاطاً في النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن هذا الأداء تمثل في تسجيل تداولات عقارية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم، عبر 11,116 معاملة، شملت بيع عقارات بمساحة إجمالية بلغت 10.4 مليون قدم مربع.

وأرجع هذا النشاط الكبير إلى عدة عوامل أبرزها انعقاد معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025» الذي وصلت قيمة صفقاته العقارية خلال أيامه إلى 4.3 مليار درهم، حيث أتاح المعرض فرصة واسعة للشركات العقارية والمطورين لعرض مشاريعهم الجديدة والترويج لأحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور متنوع من المستثمرين والزوار.

وقال إن القرارات المحفّزة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ساهمت كذلك في تعزيز الإقبال لا سيما قرار تخفيض رسوم البيع إلى 0.5% على المطورين العقاريين و1% على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي و2% على الجنسيات الأخرى، مما أدى إلى تحفيز حركة البيع وزيادة النشاط في السوق العقاري خلال هذا الشهر المميز.

ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها «البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية» في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15.686 معاملة بنسبة نمو بلغت 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملات وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 21.1 مليار درهم موزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع.