تعاون بين «راكز» و«بيونير ويلث مانيجمنت» لتعزيز خدمات التخطيط المالي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «بيونير ويلث مانيجمنت»، وهي شركة استشارية مستقلة متخصّصة في مجال إدارة الثروات، بهدف تعزيز خدمات التخطيط المالي المتاحة لعملاء «راكز» من الشركات والأفراد.

وبموجب الشراكة الموقعة بين الجانبين، ستحيل «راكز» عملاءها من الباحثين عن خدمات إدارة الثروات وتخطيط التركات وتوريث الأصول إلى شركة بيونير ويلث مانيجمنت، التي ستقدم بدورها حلولاً استشارية مخصّصة تتوافق بالكامل مع اللوائح المالية المعتمدة في دولة الإمارات.

وتشمل الخدمات المقدمة حسابات استثمارية خارجية آمنة، وخططاً شاملة لتخطيط التركات وتوريث الأصول، ومنصات مالية مؤمنة بالكامل تقدم محافظ استثمارية هيكلية بأهداف عوائد تنافسية.

وقّع على الشراكة في مركز كومباس للأعمال، محمد قتيبة مدير إدارة خدمات القيمة المضافة في «راكز»، وغنيت بال سينغ المؤسس والمدير العام لشركة بيونير ويلث مانيجمنت.

وتتمتع شركة بيونير بخبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في خدمة الأفراد من أصحاب الثروات العالية حول العالم، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مع حضور قوي في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا، وتتميز الشركة بفلسفتها التي تضع العميل في المقام الأول ونهجها المصمم خصيصاً لكل حالة في مجالي تنمية الثروة وحمايتها. وتشكّل الشراكة بين الجانبين خطوة استراتيجية في إطار جهود «راكز» المستمرة لبناء منظومة دعم شاملة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، بما يعزّز من خدماتها الواسعة التي تهدف إلى حماية الأصول والتخطيط المالي الذكي وتحقيق النمو المستدام.