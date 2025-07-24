12.5 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم مقابل 15.9 مليار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، وارتفع حجم الإقراض بقيمة 41 مليار درهم بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي في كل من دولة الإمارات وعبر شبكته الدولية المتنامية.

ونمت الودائع بقيمة 70 مليار درهم بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2025، معززة بزيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 9%، حيث تمكن زخم نمو القروض والودائع القوي من استيعاب انخفاض أسعار الفائدة التي شهدتها الفترة السابقة.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت إيرادات بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، نتيجة النمو القوي للقروض، وتوسعنا إقليمياً، وتقديمنا لمنتجات مبتكرة».

ونما حجم الإقراض بمقدار 41 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ونتوقع الآن نمواً مضاعفاً في القروض للعام بأكمله مع استمرار القوة الشرائية للمستهلكين، وثقة أصحاب الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية.وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الأرباح التشغيلية، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في حجم القروض، وقدرتنا على جذب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها.

وإن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي كنتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

وحققت المنتجات المبتكرة نجاحاً مثبتاً في التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وحساب الضمان والنمو الإقليمي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».