«ستاندرد تشارترد» يطلق أول حساب مستدام

دبي (الاتحاد)

أعلن ستاندرد تشارترد اليوم، عن إطلاق أول حساب مستدام للضمان المالي وإدارة الحسابات المصرفية، يتيح فرصة دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات إدارة السيولة النقدية.

وأطلق هذا الحساب في الإمارات ليكون متوفرا في مركز دبي المالي العالمي، والمملكة المتحدة.

ويمنح الشركات فرصة الاحتفاظ بالأموال في حساب ضمان أو حساب مصرفي يتم ربطه مباشرة بمحفظة البنك من القروض والمشاريع الخضراء والمستدامة المؤهلة.ويُعد إطلاق هذا الحل في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توسيع قدرات البنك في مجال المعاملات المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من العملاء على حلول مالية مبتكرة وذات تأثير إيجابي.

وقالت ساندراين جوردان، الرئيس العالمي لخدمات الودائع والسيولة وحلول الضمان المالي في ستاندرد تشارترد: تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة إقليميًا وعالميًا في مجال الاستدامة، وذلك بفضل التزامها الواضح بدفع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وبصفتنا من أقدم البنوك الدولية العاملة في الدولة، نعمل على دعم هذا التوجه الوطني من خلال تقديم حلول تمكّن العملاء من دمج الاستدامة في جوهر عملياتهم المالية.