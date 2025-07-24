37 مليار درهم أرباح 12 بنكاً في الإمارات خلال النصف الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت نتائج أعمال بنوك وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن النصف الأول من العام 2025، نمواً قوياً في صافي الأرباح على أساس سنوي وزيادة الإيرادات، ما يظهر قوة القطاع المصرفي في الدولة والنمو الاقتصادي المتصاعد.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة لـ 12 بنكاً مدرجاً أعلنت عن نتائج أعمالها حتى يوم أمس، فقد ارتفع إجمالي صافي الأرباح «بعد خصم الضرائب» للنصف الأول من العام الحالي بنسبة قاربت %5 على أساس سنوي إلى نحو 37 مليار درهم مقارنة بنحو 35.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

وكشف الرصد عن تحقيق تلك البنوك نمواً في إيرادات النصف الأول بنسبة %13.6 على أساس سنوي إلى 70.43 مليار درهم مقارنة بنحو 62 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح الرصد أن 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت صافي أرباح بعد خصم الضريبة قارب 22 مليار درهم، فيما تمكنت تلك البنوك من تحقيق إيرادات تتجاوز 40 مليار درهم.

وتبين أن 7 بنوك كبرى مدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي تمكنت من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضريبة قارب 35.219 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مع تحقيقها إيرادات إجمالية تزيد عن 67.2 مليار درهم لتستحوذ على نسبة تربو على 95% من صافي الربح المحقق وعلى نسبة 95.4% من الإيرادات.

وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من العام 2025 تجاوز 12.52 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 9% حيث كان 13.77 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 10.63 مليار درهم بنمو 26%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 5.014 مليار درهم 13%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.49 مليار درهم وبنمو 15%.

وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز الخامس بنحو 1.86 مليار درهم 12% ثم «دبي التجاري» بقيمة صافي ربح تتجاوز 1.69 مليار درهم بنمو 16.7% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 1.374 مليار درهم 26.1%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» ثامناً بصافي ربح بعد الضريبة عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 697 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25%، ويليه «أم القيوين الوطني» محققاً 313.76 مليون درهم بنمو 10%، وتلاه في المركز العاشر «بنك الشارقة» بصافي ربح 268 مليون درهم بنمو 57%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 245 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13.6%، ثم «العربي المتحد» بقيمة 207.74 مليون درهم وبنسبة نمو 50% حيث حقق صافي ربح 138.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

وفيما يخص الإيرادات المحققة في النصف الأول من عام 2025، حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوزت 23.9 مليار درهم بنمو 12% على أساس سنوي 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 18.3 مليار درهم بنمو 16%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات نصف سنوية 10.74 مليار درهم 15.5%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 5.93 مليار درهم وبنمو 11%.

وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز الخامس بنحو 2.93 مليار درهم 9% ثم «دبي التجاري» بقيمة تتجاوز 2.824 مليار درهم بنمو 4% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» الذي حقق إيرادات 2.571 مليار درهم 9.5%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» ثامناً بإيرادات عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13%، ويليه «أم القيوين الوطني» محققاً 440 مليون درهم بنمو 8%، وتلاه في المركز العاشر «بنك الشارقة» بإيرادات 453 مليون درهم بنمو 51%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 751 مليون درهم مقابل 813 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ثم «العربي المتحد» بقيمة 374 مليون درهم وبنسبة نمو 24% حيث حقق إيرادات 300.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.