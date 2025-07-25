الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أراضي عجمان تعقد ملتقى الشركاء لعام 2025

أراضي عجمان تعقد ملتقى الشركاء لعام 2025
25 يوليو 2025 18:19

عجمان (الاتحاد)
عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ملتقى الشركاء 2025، بحضور ممثلي الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بغية تعزيز التعاون وتطوير العلاقات، بما يخدم الغايات المشتركة ويحقق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.

أخبار ذات صلة
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»

واستعرضت الدائرة خلال الملتقى  دور شركائها الاستراتيجيين فيما حققته من إنجازات على مختلف الأصعدة، لاسيما تلك المتعلقة بإسعاد المتعاملين وتطوير البنية التحتية الرقمية وتصفير البيروقراطية وبناء مستقبل عقاري مستدام.
وقال أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة إن ملتقى الشركاء فرصة لمناقشة آلية تطوير باقة تملك في عجمان والمشاريع المستقبلية المشتركة، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منها، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي واستشراف مستقبل الخدمات وتعزيز جودتها، بما يتماشى مع وتيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في عجمان.
وأضاف أن الدائرة ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل، مشيراً إلى أهمية تقديم خدمات استباقية تتّسم بالجودة والكفاءة العالية وإثراء تجربة المتعاملين وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم.

 

 

آخر الأخبار
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
اقتصاد
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
اليوم 19:04
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
الرياضة
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
اليوم 19:03
برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»
الرياضة
برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»
اليوم 19:00
مانشستر سيتي يستعيد «الحارس الشاب»
الرياضة
مانشستر سيتي يستعيد «الحارس الشاب»
اليوم 18:57
تايلاند تقصف كمبوديا بالمدفعية
الأخبار العالمية
تايلاند تحذّر من تحول الاشتباكات مع كمبوديا "إلى حرب"
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©