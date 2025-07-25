الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة

10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
25 يوليو 2025 18:29

رأس الخيمة (الاتحاد) 
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.

أخبار ذات صلة
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
آخر الأخبار
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
اقتصاد
%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول
اليوم 19:04
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
الرياضة
أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
اليوم 19:03
برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»
الرياضة
برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»
اليوم 19:00
مانشستر سيتي يستعيد «الحارس الشاب»
الرياضة
مانشستر سيتي يستعيد «الحارس الشاب»
اليوم 18:57
تايلاند تقصف كمبوديا بالمدفعية
الأخبار العالمية
تايلاند تحذّر من تحول الاشتباكات مع كمبوديا "إلى حرب"
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©