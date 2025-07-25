%11 نمو إيرادات «إي إس جي ستاليونز» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة «IHC» نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 709.99 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 131.77 مليون درهم، مما يعكس الزخم المستمر للمجموعة وكفاءتها التشغيلية المتزايدة.

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 2.674 مليار درهم.

وارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.70 درهم، مما يؤكد التزام المجموعة بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي»: تعكس نتائج هذا الربع استمرار المسار الإيجابي للمجموعة، وتعزز موقعها كداعم موثوق ومتجدد للقطاعات التي تغطيها، ونحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات نمو فعالة تركز على الابتكار، وتمكين فرق العمل، وتوسيع نطاق أعمالنا محلياً وإقليمياً.

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نواصل ترجمة رؤيتنا إلى إنجازات ملموسة من خلال التوسع المدروس، وتعزيز التكامل بين شركاتنا، والاستثمار في قدراتنا التشغيلية والإنتاجية، هذه المبادرات تدعم طموحاتنا للنمو المستدام وتعزز جاهزيتنا للاستفادة من الفرص المستقبلية في الأسواق التي نخدمها.

وشهد النصف الأول من هذا العام عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تعكس رؤية المجموعة طويلة المدى، بما في ذلك إطلاق منصة جديدة تضم شركات متخصصة في التطوير العقاري، وإبرام شراكات استراتيجية لمشاريع سكنية متميزة، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي من خلال افتتاح فروع جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخليجية.