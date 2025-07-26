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اقتصاد

28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا

28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا
26 يوليو 2025 18:41

سيؤول (وام)
 قالت وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، اليوم السبت، إن 26 مؤسسة عامة رئيسية في البلاد حققت استثمارات قياسية بقيمة 39.9 تريليون وون «28.9 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

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ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، عن الوزارة قولها إن هذه الاستثمارات حققت زيادة بقيمة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام.
وحددت الحكومة هدفاً استثمارياً سنوياً قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة على 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57%، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو.

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