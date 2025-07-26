وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون في قطاع الطيران مع الصين

بكين (الاتحاد)

بحث وفد قطاع الطيران المدني في الدولة تعزيز التعاون الفني والتجاري في قطاع الطيران المدني مع الجهات المعنية في الصين، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

ترأس الوفد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وضم بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «إيدج»، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

وأكد سيف السويدي أن التعاون الإماراتي-الصيني في مجال الطيران يشهد تطوراً مستمراً، مدعوماً باتفاقيات استراتيجية وعلاقات ثنائية متينة، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة، لا سيما في مجالات التصنيع والتراخيص الفنية وتبادل الخبرات.

وشملت الزيارة الرسمية جولات ميدانية في مدينة شنغهاي، حيث عقد الوفد اجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الرائدة، منها شركة «كوماك» لصناعة الطائرات التجارية، و«تي-كاب» للتكنولوجيا، و«أوتو فلايت الدولية»، و«سيتيك ليس» المتخصصة في أنظمة الملاحة الجوية.

وتجول الوفد في منشآت شركة «كوماك»، التقى خلالها نائب رئيس الشركة، وتم بحث فرص التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين.

وفي العاصمة بكين، عقد اجتماعات رسمية مع إدارة الطيران المدني الصينية ومقدم خدمات الملاحة الجوية، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات التنظيم، والصيانة، والتراخيص، والملاحة الجوية، والتطوير المؤسسي.

واختُتمت الزيارة بلقاء سيف محمد السويدي وأعضاء وفد الدولة مع سونغ تشيونغ، رئيس إدارة الطيران المدني الصينية، جرى خلاله استعراض آفاق التعاون المستقبلي، والتأكيد على متانة العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.