«جوجل» تطلق «مرشد الويب» لتنظيم نتائج البحث المعقدة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن (وام)

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل» خاصية تجريبية جديدة باسم «مرشد الويب» «Web Guide»، تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنظيم نتائج البحث بشكل أكثر فعالية.

وتهدف الميزة الجديدة إلى تجميع صفحات الويب في فئات متخصصة للإجابة على الجوانب المختلفة لسؤال المستخدم، خاصة في عمليات البحث المعقدة والمفتوحة.

وتعتمد الخاصية، المتاحة عبر «معامل البحث» «Search Labs»، على منصة الذكاء الاصطناعي «جيمني» لفهم استفسارات البحث بعمق، ثم تقوم بتنظيم النتائج في مجموعات مترابطة، فعلى سبيل المثال، عند البحث عن «السفر بمفردي في اليابان»، ستقوم الأداة بعرض فئات منفصلة لـ «الأدلة الشاملة»، و«نصائح السلامة»، و«تجارب شخصية».

وستعمل الميزة على إعادة تهيئة علامة تبويب «الويب» في صفحة نتائج البحث، مع إتاحة خيار للمستخدمين لإيقاف هذا العرض والعودة إلى النتائج القياسية بسهولة دون الحاجة لتعطيل التجربة بالكامل.