الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري «بارز» في موتور سيتي، في خطوةٍ نوعية ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعاتٍ قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون.

ووفق بيان أصدرته الشركة اليوم، من المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري، وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي وتستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الاتحاد العقارية بعد أن تمَّ سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية.وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار عدة سنوات. ويُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالةً تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة، ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق في رؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع، ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بدولة الإمارات.

وتؤكد الاتحاد العقارية بهذه الخطوة الاستراتيجية التزامها بتطوير مشاريع تركز على تعزيز القيمة وتلبية احتياجات السوق، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ودعم المستهدفات العمرانية والتنموية الشاملة لإمارة دبي ومع مواصلة الشركة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، تعكس هذه الصفقة التاريخية مرونتها وسرعة استجابتها، كما تعزز تنافسيتها في السوق العقاري.