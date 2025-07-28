الهلال للمشاريع الناشئة تشارك في جولات تمويل بقيمة 657 مليون دولار

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن استثمارات محورية في شركتي «Plaid» و«Mesh»، اللتين تعملان على تطوير بنى تحتية أساسية للجيل القادم من الخدمات المالية. وتعكس مشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة» في جولات التمويل المجمعة، التي بلغت قيمتها 657 مليون دولار التوقعات، بأن مستقبل التمويل سيكون مفتوحاً، وقابلاً للبرمجة، ومرتبطاً بالعملات الرقمية. كما أن القيمة المستدامة ستُخلق عبر الشركات التي تبني البنية التحتية الأساسية وطبقات الربط والتواصل، التي تشكّل العمود الفقري لهذا النظام. وتُعدّ شركتا «Plaid» و«Mesh»، الناشئتان في وادي السيليكون، من الركائز الأساسية لتعزيز التكامل التشغيلي في القطاع المالي، إذ تركز الأولى على شبكة بيانات التكنولوجيا المالية، والثانية على شبكة المدفوعات الرقمية. وحظيت كل منهما بدعم كبير في جولات التمويل الأخيرة. فقد قادت شركة «فرانكلين تمبلتون» جولة تمويل لشركة «Plaid» بقيمة 575 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة» إلى جانب كل من «فيديلتي»، و«بلاك روك»، و«NEA»، و«ريببت كابيتال»، وغيرها. في حين قادت شركة «بارادايم» جولة تمويل السلسلة الثانية لشركة «Mesh» بقيمة 82 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، و«كونسينسيس»، و«كوانتوم لايت كابيتال»، و«يولو إنفستمنتس»، وعدد من المستثمرين الآخرين. وقال سودارشالان باريك، نائب الرئيس الأول في «الهلال للمشاريع الناشئة»: «نشهد بداية تحول هيكلي عميق في القطاع المالي العالمي، ينتقل من أنظمة مغلقة إلى شبكات مفتوحة، ومن المعالجة الدورية إلى البرمجة الآنية، ومن شبكات العملات التقليدية المعزولة إلى أصول رقمية قابلة للتشغيل البيني. وتسهم 'Plaid' و'Mesh' في وضع البنية التحتية التقنية التي ستدعم هذا المستقبل».